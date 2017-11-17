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Recep Sert’ten Haluk Levent’e teşekkür

Borcu yüzünden tutuklandıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Recep Sert, sanatçı Haluk Levent öncülüğünde kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu’nun (AHBAP) borcunu ödemesi üzerine serbest kaldı. Evine dönen Recep Sert, Haluk Levent’e teşekkür etti.

Recep Sertten Haluk Levente teşekkür

17 Kasım 2017 16:27

12 bin liralık borcunu ödemediği gerekçesiyle gözaltına alınan yüz nakilli Recep Sert, Bursa 2. İcra Ceza Mahkemesi kararıyla tutuklandı. Kaldığı cezaevinde hastalanan Recep Sert, Bursa Devlet Hastanesi'ndeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu oldu. Ayağının tozuyla bir süre önce açtığı “Esma Waffle" adlı kafesine gelen Recep Sert, eşi ile birlikte açıklama yaptı. Recep Sert’in eşi Esma Sert, “Borçlarımız vardı. Bu sıkıntıları aşmaya çalışıyorduk. Fakat bir yerde tıkandık. Eşim cezaevine girmek zorunda kaldı. Sağlık durumu zaten cezaevinde kalmaya müsait değil. Doktor raporlarımız da vardı. Sanatçımız Haluk Levent ve AHBAP ekibinden Allah razı olsun. Kendileri bir şekilde avukatlarımıza ulaşmışlar ve borcumuzu kapatmışlar. Böylelikle bu durumu atlatmış olduk” dedi.

Recep Sert ise, “Haluk Levent’ten Allah razı olsun. 12 bin lira borcumuz vardı. Hepsini ödediler. Tabii ki biz kimseden bir şey beklemiyorduk. Bir tek Haluk Bey bize bu konuda destek verdi. Herkesin kendine göre sıkıntıları olabilir. Bunlar gayet normal şeyler. Fakat işin içine sağlık da girdiği zaman daha farklı oluyor” dedi.

Salih Bakıcı

Etiketler: haluk levent, Recep Sert

 

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