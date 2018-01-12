Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Marmara Üniversitesi'nin 135’inci kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Arat, Maltepe’de 2 bin 300 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek olan Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Maltepe’de inşa edilecek olan Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin tamamlandığında sadece Türkiye’de değil uluslararası ölçekte modern bir Yükseköğretim merkezi haline geleceğini ifade eden Prof. Dr. M. Emin Arat, “Sayın Cumhurbaşkanımızın himmetleriyle kurmakta olduğumuz Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, Marmara Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası platformlarda saygın bir yükseköğretim kurumu olma vasfını pekiştirerek devam ettirecektir. Maltepe’de yakında inşaatına başlayacağımız Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi için Türkiye’nin en modern projesini hazırladık. Yeni külliyemizde isimlerinin verilmesi hususunda yönetim kurulumuzun oy birliğiyle almış olduğu kararı büyük bir nezaketle münasip gören Sayın Cumhurbaşkanımıza üniversite olarak müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi tamamlandığında yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası ölçekte modern bir yükseköğretim merkezi haline gelecektir” dedi.

“8 bin kişilik kız ve erkek öğrenci yurtlarının temelini de Külliyemizde atacağız”

“Marmara Üniversitesi olarak son 4 yıl içinde 215 milyon lirayı aşan miktarda yatırım gerçekleştirerek bir yandan Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan da ekonominin canlılığına gücümüz nispetinde destek verdik” diyen Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat, şöyle konuştu:

“Hükümetimizin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültelerini hizmete aldık. Merkezi kütüphanemizi tamamen yenileyerek Türkiye’nin üçüncü nesil ilk kütüphanesi olarak hizmete açtık. Göztepe Külliyesinde bulunan 5’inci Murat Av Köşkü’nün restorasyonunu tamamladık. Yakın zamanda Marmara Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmete alacağız. 2018 yılı içinde 528 yataklı yeni hastanemiz ile İşletme, Atatürk Eğitim, Eczacılık ve Hukuk Fakültelerinin yeni binalarını hizmete alacağız. Yine bu sene içinde Recep Tayyip Erdoğan Külliyesinde Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri binalarının inşaatına başlayacağız. Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu ile işbirliği halinde 8 bin kişilik kız ve erkek öğrenci yurtlarının temelini de Külliyemizde atacağız. Sadece Anadolu Yakası’nın değil belki de İstanbul’un en güzel ve fonksiyonel kongre merkezinin inşasına Göztepe Külliyesinde başlayacağız”.

Rıfat Fırat - Ali Canberk Özbuğutu