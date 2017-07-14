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Red Bull 400’de Dünya Şampiyonu belli oluyor

Konseptiyle hiçbir koşuya benzemeyen Red Bull 400 serisinin Dünya Şampiyonası, 15 Temmuz’da Almanya’nın Titisee-Neustadt şehrinde gerçekleşecek.

Red Bull 400de Dünya Şampiyonu belli oluyor

14 Temmuz 2017 15:44

 Zorluğuyla dikkat çeken organizasyonun tarihindeki ilk Dünya Şampiyonası’nda birbirinden başarılı atletler ilk dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek. 35 derecelik eğime tırmanmaya çalışacak sporcular arasında en başarılı ismi Ahmet Arslan ile başarılı triatlet Ece Bakıcı Türkiye’yi bu zorlu yarışta temsil edecek.Her sene dünyanın dört bir yanında yüzlerce koşu organizasyonu düzenleniyor. Dünyanın 400 metrede yokuş yukarı yapılan tek koşusu olan Dünya Şampiyonası, 15 Temmuz’da Almanya’nın düzenlenecek.

Tüm sezona yayılan farkı yarışlardan oluşan Dünya Şampiyonası bu yıl ilk kez yapılacak. Tarihin ilk şampiyonasına ev sahipliği yapacak Almanya’daki pist, sporculara zorlu anlar yaşatacak. Kayakla Atlama Dünya Kupası’nın Almanya ayağına da ev sahipliği yapan kayakla atlama pistine tırmanacak ve bitiş çizgisini önde bitirmek için kıyasıya yarışacak. 35 derecelik eğime tırmanacak sporcular, 140 metre yükseklikteki finiş çizgisini ilk sırada bitirmek için mücadele edecek.

Pist rekoru Ahmet Arslan’da

Tarihin ilk Red Bull 400 Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Almanya’daki pist rekorunu Ahmet Arslan elinde tutuyor. Geçen sene yapılan 400 serisinin Almanya ayağında elde ettiği 03:40:01’lik derece ile pist rekorunu kıran Arslan, şampiyonanın da favori ismi olarak gösteriliyor. 400’ün dünyadaki en iyilerinden biri olan Ahmet Arslan, kariyerinde mücadele ettiği 14 yarışın 13’ünü kazanmayı başardı.

Yarış öncesi düşüncelerini dile getiren Arslan, “400’ün ilk dünya şampiyonu olmak istiyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde gerçekleştirdim ve performansımı en üst seviyeye çıkarttım. Fiziksel ve mental motivasyonumu yarış içinde korursam birinciliği elde edeceğimi düşünüyorum. Titisee-Neustadt, bu yarış için oldukça iyi bir lokasyon. Atmosfer harika, şampiyonluk için orada olacağım” dedi.

Türkiye’yi kadınlarda Ece Bakıcı temsil edecek

Yaklaşık 40 ülkeden 1000 sporcunun yarışacağı 400 Dünya Finali’nde Türkiye’yi triatlet Ece Bakıcı temsil edecek. Geçtiğimiz ay ülkemizde yapılan 400’ün Erzurum ayağını kazanan Bakıcı, Almanya’da kadınlarda dünyanın en iyi olmak için yarışacak.

Kariyerinde Balkan Şampiyonluğu bulunan ünlü triatlet Ece Bakıcı, yarış öncesinde açıklamalarda bulundu. Başarılı sporcu, “İlk deneyimim Erzurum'da yapılan yarışlar olmuştu. Korkulu bir eleme yarışından sonra finalde koşunca tekrar tekrar aynı adrenalini yaşamak istedim, Dünya Şampiyonası’na katılma hakkını kazanmam benim için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu, Milli Takım sporcusu olarak ülkemi bu alanda da en iyi şekilde temsil edebilmek için koşacağım” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Red Bull 400


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