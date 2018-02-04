Red Bull Air Race’de Goulian sürprizi

Yarış uçaklarının üstünde hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Air Race’de hasret sona erdi. Birbirinden tecrübeli pilotların, kimi zaman deniz üstünde kimi zaman ise ormanlık alanda 20 metreye kadar alçalabildiği organizasyonun 2018 sezonu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de start aldı.

Oldukça heyecanlı geçen yarışta birinciliği Michael Goulian elde etti. ABD’li pilot, uzun zaman sonra yarışı en önde tamamlayarak sürpriz yaptı. Goulian en son 2009 yılında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de birincilik koltuğuna oturmuştu. Abu Dhabi’de ikinciliği son şampiyon Yoshihide Muroya elde etti. Podyuma çıkmayı başaran üçüncü isim ise Çek Martin Sonka oldu.

Abu Dhabi’yi 15 puanla kazanan Goulian kariyerinde ilk kez zirveye yükseldi.

Red Bull Air Race’te bir sonraki durak Fransa’nın Cannes kenti. Yarış daha sonra Macaristan-Budapeşte, Rusya-Kazan, Amerika Birleşik Devletleri-Indianapolis gibi güzelliği dünyaca ünlü şehirlerde yarışlar düzenlenecek, şölen Kasım ayında tamamlanacak.