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Red Bull Air Race’de Goulian sürprizi

Uçaklarla akrobatik hareketler yapan cesur pilotların yarıştığı Red Bull Air Race’in 2018 sezonu Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de başladı. 8 farklı ülkeye uğrayacak sezonun ilk yarışını Michael Goulian kazandı. ABD’li pilot, 9 yıl sonra yarışı ilk kez en önde tamamladı.

Red Bull Air Racede Goulian sürprizi

04 Şubat 2018 15:26

Yarış uçaklarının üstünde hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Air Race’de hasret sona erdi. Birbirinden tecrübeli pilotların, kimi zaman deniz üstünde kimi zaman ise ormanlık alanda 20 metreye kadar alçalabildiği organizasyonun 2018 sezonu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de start aldı.

Oldukça heyecanlı geçen yarışta birinciliği Michael Goulian elde etti. ABD’li pilot, uzun zaman sonra yarışı en önde tamamlayarak sürpriz yaptı. Goulian en son 2009 yılında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de birincilik koltuğuna oturmuştu. Abu Dhabi’de ikinciliği son şampiyon Yoshihide Muroya elde etti. Podyuma çıkmayı başaran üçüncü isim ise Çek Martin Sonka oldu.

Abu Dhabi’yi 15 puanla kazanan Goulian kariyerinde ilk kez zirveye yükseldi.

Red Bull Air Race’te bir sonraki durak Fransa’nın Cannes kenti. Yarış daha sonra Macaristan-Budapeşte, Rusya-Kazan, Amerika Birleşik Devletleri-Indianapolis gibi güzelliği dünyaca ünlü şehirlerde yarışlar düzenlenecek, şölen Kasım ayında tamamlanacak. 

 

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