Red Bull Cliff Diving heyecanı başladı

Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklardan serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving heyecanı yeniden başladı. Bu yıl 10. kez düzenlenen ve rekabetiyle nefesleri kesen şampiyona ABD’nin Teksas eyaletinde start aldı. Sporcuların kıyasıya rekabetinin yanı sıra görsel açıdan da büyük bir şölen sunan yarışın ilk etabını erkeklerde Polonyalı Kris Kolanus, kadınlarda ise Meksikalı Adriana Jimenez kazandı.

Erkeklerin 27, kadınların da 21 metreden atladıkları yarıştan izleyenler büyük bir keyif aldı. Adriana Jimenez, yarışa wildcard ile katılan Britanyalı Jessica Macaulay’ın sadece 0.1 puan önünde birinci bitirdi. Kadınlarda üçüncü sırada ise Alman Anna Bader yer aldı.

Erkeklerde de Kris Kolanus’u Çekya’dan Michal Navratil ve Blake Aldrigde takip etti.

31 yaşındaki Kolanus, “Buraya gelmeden önce planımı yapmıştım ve onu harika bir şekilde uyguladım. En yüksek puanı aldım. Daha iyisini de yapabilirdim” açıklamasını yaparken, Jimenez ise, "Büyük bir sürpriz ve meydan okumaydı. Çok eğlendim. Özellikle son dalıştan büyük zevk aldım. Tüm yarışmacılar inanılmaz atlayışlar gerçekleştirdi. Skorlara baktığınızda herkesin birbirine yakın olduğunu görüyorsunuz" dedi.