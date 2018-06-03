Diğer
Kategoriler

Red Bull Cliff Diving heyecanı başladı

Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving’de yeni sezon Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde başladı. Atletlerin Possum Kingdom Gölü’ndeki kıyasıya mücadelesini erkeklerde Polonyalı Kris Kolanus, kadınlarda da Meksikalı Adriana Jimenez kazandı. Yarışı teknelerden 12 bin 500 kişi izledi.

Red Bull Cliff Diving heyecanı başladı

03 Haziran 2018 13:04

Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklardan serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving heyecanı yeniden başladı. Bu yıl 10. kez düzenlenen ve rekabetiyle nefesleri kesen şampiyona ABD’nin Teksas eyaletinde start aldı. Sporcuların kıyasıya rekabetinin yanı sıra görsel açıdan da büyük bir şölen sunan yarışın ilk etabını erkeklerde Polonyalı Kris Kolanus, kadınlarda ise Meksikalı Adriana Jimenez kazandı. 

Erkeklerin 27, kadınların da 21 metreden atladıkları yarıştan izleyenler büyük bir keyif aldı. Adriana Jimenez, yarışa wildcard ile katılan Britanyalı Jessica Macaulay’ın sadece 0.1 puan önünde birinci bitirdi. Kadınlarda üçüncü sırada ise Alman Anna Bader yer aldı. 

Erkeklerde de Kris Kolanus’u Çekya’dan Michal Navratil ve Blake Aldrigde takip etti. 

31 yaşındaki Kolanus, “Buraya gelmeden önce planımı yapmıştım ve onu harika bir şekilde uyguladım. En yüksek puanı aldım. Daha iyisini de yapabilirdim” açıklamasını yaparken, Jimenez ise, "Büyük bir sürpriz ve meydan okumaydı. Çok eğlendim. Özellikle son dalıştan büyük zevk aldım. Tüm yarışmacılar inanılmaz atlayışlar gerçekleştirdi. Skorlara baktığınızda herkesin birbirine yakın olduğunu görüyorsunuz" dedi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç