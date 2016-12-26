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Reel Kesim Güven Endeksi, Aralık'ta 5,3 puan azaldı

Reel kesim Güven Endeksi, 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 98,4 seviyesinde gerçekleşti.


26 Aralık 2016 14:47

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2016 yılı Aralık ayı Reel Kesim Güven Endeksi'ni (RKGE)açıkladı. Buna göre RKGE, 2016 yılı Aralık ayında RKGE, bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 98,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilendi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak 103,6 puan seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü. İhracat sipariş miktarı ile iç piyasa sipariş miktarında ise, bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarına ilişkin azalış yönlü beklentilerin ise bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği gözlendi. Gelecek üç aydaki istihdama yönelik artış beklentilerinin güçlendiği, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,1'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 68,0'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 23,9'a yükseldi.
 

Etiketler: Reel Kesim Güven Endeksi


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