Reel kesim güven endeksi Ekim'de azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ekim ayı iktisadi yönelim anketi ve reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı. Buna göre; 2017 yılı Ekim ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,1 puan azalarak 109,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde,sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı,mevcut mamul mal stoku miktarı,son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,0 puan artarak 112,2 puan seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde,üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği,ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde,üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşti.

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 59,4'ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,6'sı talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla ham madde-ekipman yetersizliği, iş gücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurtiçi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği görüldü. Avrupa Birliği içindeki yurtdışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin bir önceki dönem seviyelerinde devam ettiği, Avrupa Birliği dışındaki yurtdışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin ise artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,7'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77,1'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,2'ye yükseldi.

