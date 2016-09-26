Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Eylül ayı 'İktisadi Yönelim Anketi Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE)'ni açıkladı. Buna göre; 2016 yılı Eylül ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,9 puan artarak 106,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı, gelecek üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4,1 puan artarak 107,1 puan seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. İhracat sipariş miktarında ise, bir önceki ay da azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış beklentilerinin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentilerinin ise güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14,1'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 71,0'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14,9'a geriledi.