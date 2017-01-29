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Referandum için kış ayarı

AK Parti kaynakları daha önce 2 Nisan tarihinde yapılmasını öngördükleri referandumun özellikle Doğu Anadolu’daki kış şartları sebebiyle 9 veya 16 Nisan’a çekileceğini söyledi.

Referandum için kış ayarı

29 Ocak 2017 08:55

TBMM Genel Kurulunda, 21 Nisan Cuma günü sabaha karşı kabul edilen 18 maddelik Anayasa değişikliği teklifinin ‘Teknik incelemesi’ tamamlanmasına rağmen, Cumhurbaşkanlığına sunulmaması, 60 günlük referandum süresinin hemen başlatılmak istenmemesinden kaynaklanıyor. Genel Kurul’dan geçen bir yasanın Cumhurbaşkanlığına gönderilmesine ilişkin bir süre sınırı bulunmuyor. Ancak teamüllere göre çok kapsamlı bir yasa olmadığı sürece, Meclis’ten geçen yasalar birkaç gün içinde onay için cumhurbaşkanlığına sunuluyor. Anayasa paketinin önümüzdeki hafta ortası cumhurbaşkanlığına gönderileceği belirtiliyor.

SANDIĞA ‘TARİH’ AYARI

AK Parti kaynakları daha önce 2 Nisan tarihinde yapılmasını öngördükleri referandumun özellikle Doğu Anadolu’daki kış şartları nedeniyle 9 veya 16 Nisan’a çekileceğini söyledi. Başbakan Yıldırım’ın geçen hafta topladığı Bakanlar Kurulu, MYK ve MKYK’da da referandumun 2 Nisan’dan sonraki bir tarihte yapılması görüşü öne çıktı. Yıldırım’ın önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmede de referandum tarihinin en erken 9 Nisan’da yapılmasının gündeme geldiği öğrenildi. AK Parti kurmayları, “Paket Cumhurbaşkanına gider gitmez 15 günlük süre beklenmeden onaylanacak diye planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da kendisine gelmesi durumunda anayasa değişikliklerini bekletmeyeceğini açıklamıştı. Bu durumda 60 günlük süre hemen işlemeye başlayacak. Referandumun 2 Nisan’dan sonraki bir tarihte yapılması için paketin bir süre daha Meclis’te beklemesi gerekiyor” görüşünü dile getirdi. AK Parti’nin hukukçu kurmaylarının yaptığı takvime göre, Cumhurbaşkanı 1 Şubat’ta kadar Anayasayı onaylarsa, 2 Nisan’da, 7 Şubat’a kadar onaylarsa 9 Nisan’da, 14 Şubat’a kadar onaylaması durumunda ise 16 Nisan’da referanduma gidilecek. Referandum sürecini yönetecek olan Yüksek Seçim Kurulu ise, 2 Nisan’da referandum yapılacak şekilde hazırlıklarını başlatmıştı. Ancak, bu tarihin değişeceği ihtimali değerlendiren YSK yetkilileri sürece ilişkin alternatifli tarihli genelgeler hazırladı.

Yücel KAYAOĞLU / Türkiye Gazetesi

Etiketler: referandum


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