Referandum tarihini YSK Başkanı Sadi Güven açıkladı. Referandum tarihi netleşti. Referandum tarihi belli oldu. Referandum ne zaman yapılacak sorusunun cevabını sizler için derledik. Yüksek Seçim Başkanı (YSK) Sadi Güven, referandum tarihinin 16 Nisan Pazar günü olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği teklifini onaylaması günlerdir Türkiye'nin gündeminde yer alıyordu. Vatandaşın merakla beklidiği haber geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişiklik teklifini onayladı.

REFERANDUM TARİHİ NETLEŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Anayasa değişikliği halk oylamasının Kurulumuzun 11 Şubat 2017 gününün 74. sayılı kararıyla 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven referandum tarihini açıkladı. Anayasa Değişikliği Kanu'nun Resmi Gazetenin 11 Şubat 2017 tarihli 29976 sayılı nüshasında yayınlandığını belirten Güven, "3376 sayılı Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulması hakkındaki Kanun'un 2'nci maddesinde anayasa değişikliğinin -halk oylaması, ilgili anayasa değişikliği kanunun Resmi Gazetede yayımını takip eden 60'ıncı günden sonraki ilk Pazar günü yapılır- hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm çerçevesinde anayasa değişikliği halk oylamasının Kurulumuzun 11 Şubat 2017 gününün 74.sayılı kararıyla 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir" diye konuştu.

YASADA NELER VAR?

Buna göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten, 18'e indirilecek.

TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek.

TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis, seçimlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.

TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019'da birlikte yapılacak. Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17'den, 15'e düşürülecek.

YENİ ANAYASA MADDELERİ

1) Milletvekili 550'de 600'e çıkacak

2) Milletvekili seçilme yaşı 18'e düşürülecek

3) TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir olacak seçimler aynı günde gerçekleşecek.

4) Meclis, denetim ve bilgi edinme yetkisini, "Meclis araştırması", "Genel görüşme", "Meclis soruşturması" ve "Yazılı soru" yoluyla kullanacak

5) Cumhurbaşkanının partisiyle bağlantısı kesilmeyecek

6) Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak bir kişi en fazla 2 kez Cumhurbaşkanı olacak

7) Cumhurbaşkanlığına, seçimlerde geçerli oyların en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

8) Seçimde geçerli oyların Salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.

9) Cumhurbaşkanı 'Devlet Başkanı' olacak yürütme yetkisiyle birlikte Başkomutanlığıda temsil edecek

10) Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atayabilecek ayrıca görevlerine son verebilecek

11) Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak

12) Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine bağlı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek

13) Kanunda açıkça düzenlenen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak.

14) TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz olacak.

15) TBMM, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları hakkında soruşturma açılmasını talep edebilecek

16) Hakkında soruşturma açılan Cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak.

17) Cumhurbaşkanı bir veya birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.

18) Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak

19) Milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanması durumunda üyelikleri sona erecek

20) TBMM, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek

21) Cumhurbaşkanı, kanunda düzenlenen ilgili şartların gerçekleşmesi halinde OHAL ilan edebilecek

22) Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak

23) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek

24) Bütçeyi Cumhurbaşkanı Meclise sunacak

25) Bakanlar Kurulu olmayacak. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılacak ve yerine getirilecek

26) TBMM'nin bir sonraki seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılacak

27) Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kalkacak



