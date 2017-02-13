Takvime göre seçimin başlangıç tarihi 16 Şubat 2017 Perşembe günü olarak belirlendi. Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi, 27 Mart 2017 Pazartesi günü başlayacak. 27 Mart Salı günü, siyasi partilerin yararlanacakları miting alanları ile tarih ve saatler belirlenerek, ilan edilecek. 9 Nisan Pazar günü yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi sona erecek, propaganda serbestliğinin ve bir kısım yasakların başlangıcı gerçekleşecek, radyo ve televizyon propaganda yasakları başlayacak. 15 Nisan Cumartesi günü saat 18.00 itibariyle propaganda süreci sona erecek. Seçim tarihi olarak belirlenen 16 Nisan Pazar günü saat 00.00 itibariyle seçim yasakları sona erecek.



Musa Erdoğan



