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Referandumda ‘evet’ demek için Saadet partisinden istifa etti

Erzurum'un Tekman ilçesi eski Belediye Başkanı Yakup Doğan, Saadet Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Referandumda evet demek için Saadet partisinden istifa etti

22 Şubat 2017 12:25

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında referandumda oylarının hayır olduğunu söylemesinin ardından Saadet Partili eski Tekman Belediye Başkanı Yakup Doğan üyelikten istifa etti.

Yakup Doğan, hayırcıların koalisyon tablosuna bakıldığı zaman Saadet Partisi’nin bu tabloda yer almasına üzüldüğünü belirterek "Tıpkı Sultan Abdülhamid Han dönemi gibi ülkemizin geliştiğini gören İslam düşmanları, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a istediklerini yaptıramadıkları için ülkemizi bir iç savaşa sürüklemek istemektedirler. Lütfen bunun bilincinde olalım. Gün birlik günüdür. En basit örneği 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüdür. Vatansever olarak bunları görmemezlikten gelmek, açıkçası vatan hainliğinden başka bir şey değildir. Son yıllarda ülke olarak borçsuz bir devlet haline geldik. Daha fazla ülkemize hizmet edebilmek için birlik olalım, tabi ki bundan da rahatsız olan bu şer güçleri ülkemizin birlik ve beraberliğini istemedikleri gibi bu güçlü ekonomi vatan hainlerine büyük rahatsızlık vermektedir. Ülke güçlendikçe vatan hainlerinin ve siyonistlerin büyük Orta Doğu projeleri sekteye uğrayacaktır" dedi.

Saadet Partisi'nin anayasa değişikliğine hayır kararı üzerine partisinden istifa ettiğini açıklayan Sefkar Aşiretinin mensubu da olan Yakup Doğan "Bu bir şahıs seçimi değil, bu bir millet ve vatan seçimidir. Devletimizin prangalarından kurtulma seçimidir. Saadet Partisi yöneticilerinin ülkemizin geleceğini etkileyecek yanlış kararını tekrar gözden geçireceğini ümit ediyorum, inanıyorum ki benim gibi düşünen daha nice arkadaşlarımızın olduğuna eminim. Referanduma evet diyoruz ve Saadet Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" ifadelerini kaydetti. 

Etiketler: Erzurum, istifa, Saadet Partisi, Yakup Doğan


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