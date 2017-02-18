Anayasa değişikliği referandumu öncesinde seçmen listeleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından askıya çıkarıldı. Vatandaşların 26 Şubat tarihine kadar seçmen sorgulamalarını yapabileceği belirtildi. Seçmen listelerinde isimleri yer alan vatandaşlar, referandumda oy kullanabilecekken, isimleri bulunmayanların ise 26 Şubat’a kadar gerekli işlemleri yapmaları gerekiyor.

"LİSTELERDE ADI OLMAYANLARIN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURMASI LAZIM"

Seçmen listelerinin bugün askıya çıktığını ve 26 Şubat tarihine kadar askıda kalacağını dile getiren Eskişehir Tepebaşı Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Sülbiye Bilen, vatandaşların listeleri mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. Bilen, "Vatandaşların oylarını nerede kullanacakları henüz belli değil. Bugün sadece liste olarak belirlendi. Listelerde adı olmayanlar bu süre içerisinde vatandaşların herhangi bir faturalarıyla ve adres beyan formlarıyla birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne başvurması gerekiyor. Nüfus müdürlüğünden alınan imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile birlikte İlçe Yüksek Seçim Kuruluna götürmeleri lazım. Oraya verdiklerinde seçmen listelerinde isimleri çıkmış olacak" dedi.

"ÖĞRENCİLERİN ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ GEREKİYOR"

26 Şubat’ın oy kullanabilmek için son tarih olduğuna dikkat çeken Muhtar Bilen, okudukları şehirde oy kullanmak isteyen öğrencilere de uyarılarda bulundu. Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Sülbiye Bilen, "Ailelerinden uzakta okuyan öğrencilerin eğer yurtta kalıyorlarsa öğrenci belgesi ve yurttan aldığı belge ile nüfus müdürlüğüne giderek işlemlerini yapabilir. Öğrencilerin, okudukları şehirde oy kullanmaları için nüfus müdürlüklerine giderek kaldıkları adresi bildirmesi gerekiyor. Eğer kiralık bir evde kalıyorsa, kira sözleşmesi veya herhangi bir fatura ile başvurmaları lazım. Eğer bir akrabasının, yakınının ya da arkadaşının yanında kalıyorsa, ev sahibi ile birlikte nüfus müdürlüğüne gitmesi şart. Bu işlemleri yapmayan üniversite öğrencileri, okudukları şehirde oy kullanamayacak" ifadelerini kullandı.

Muhtar Bilen, vatandaşların listelerde isimlerinin olup olmadığını Yüksek Seçim Kurulunun resmi internet sitesinden de öğrenilebileceğini sözlerine ekledi.

(Kadir Arslan / İHA)