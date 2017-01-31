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Refüjdeki ağaçları sökerek durabildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada otomobil, refüjdeki ağaçları yerinden sökerek durabildi.

Refüjdeki ağaçları sökerek durabildi

31 Ocak 2017 10:22

Kaza, akşam saatlerinde Kahta Baraj yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Atalay (23) yönetimindeki 63 M 5735 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra takla atarak yolun diğer tarafına savruldu. Otomobil refüjdeki ağaçları yerinden sökerek durabildi.

Meydana gelen kazada sürücü Ekrem Atalay ve araçta bulunan Ali Göçer (17) yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazanın ardından kapanan yol Kahta İtfaiyesi ekiplerinin aracı kenara çekmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Hüseyin Türkoğlu

Etiketler: Adıyaman, refüj


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