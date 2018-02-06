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Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, kaza yerine gelip şoförün kendisi olduğunu iddia eden bir kişi polisin ‘MOBESE kayıtlarından ortaya çıkar, yalan söyleme’ demesiyle vazgeçince karakola götürüldü.

Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

06 Şubat 2018 23:56

Kaza, Ereğli-Alaplı arası karayolunun Kışla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Tezcan K.’nın kullandığı 67 UF 204 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Şeydanur E. (25) ile Bahar K. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücü ise olay yerinde bulunamadı. Kazadan bir süre sonra olay yerine gelerek sürücünün kendisi olduğunu iddia eden Ş.B. ise kendisini polislere inandıramadı. Trafik polisleri, kendisinin sürücü olduğunu iddia eden Ş.B.’ye otomobilin takla attığını, hiçbir yaralanma görünmediğini söyleyip olay yerini gören MOBESE kameralarının olduğunu söylemesi üzerine sürücü geri adım attı. Polis kendisinin önce sürücü olduğunu söyleyip daha sonra geri adam atan kişiyi ifadesi için karakola götürdü.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri otomobilde yangın çıkmaması için tedbir aldı. Kaza nedeniyle yolun Alaplı’ya gidiş istikametinde bir şerit kapanırken, aracın çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayı duyup olay yerine gelen yaralıların yakınlarından bazıları baygınlık geçirdi.
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç

 

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