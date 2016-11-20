Dermaklinik Estetik ve Güzellik Merkezi'nden Diyetisyen Elif Yıldız, regl öncesi sendrom demek olan premenstruel sendrom (PMS) döneminde kadınların hormonal ve psikolojik olarak iniş çıkışlar yaşadığını belirterek, “Özellikle sıkça karşılaşılan şikayetler; ödem, baş ve karın ağrısı, iştah artması, şeker düşüklüğü, tatlı isteği, duygusal durum değişiklikleri, kabızlık vs'dir. Rahimin iç yüzeyinde her ay döllenmiş yumurtanın gelip yapışmasını ve buradan beslenmesini sağlayacak damarlı bir doku oluşur. Eğer döllenme yoksa bu doku görevini tamamlayıp yerini alttan gelen yeni dokuya bırakarak dökülür. Her ay bu işlem aynı şekilde tekrarlanır. Bu sürece menstürel siklus ya da regl düzeni denir. İşlevini yitirerek yerini yeni oluşan dokuya bırakıp dışarıya atılan bu dokuya da regl kanaması ya da menstrüasyon kanaması denir. Tüm bunlar vücutta oluşurken bazı hormonların değişikliği ve demir- magnezyum ve B6 vitamini azalmasına bağlı olarak regl öncesi ve regl dönemi şikayetleri ortaya çıkar" dedi.

Bayanların regl dönemlerinde vücutta dolaşan östrojen hormonunun azaldığını kaydeden Yıldız, "Östrojen azalmasına bağlı kan şekerinde düşme eğilimi olur, tatlı ve karbonhidrat yeme isteği artar. Bu süreci rahat bir şekilde atlatabilmeniz için öğün atlamamak gerekir. Ara öğünlerde kuru meyve, tarçınlı süt, badem- fındık gibi kuruyemişler, ekşi ve sert taze meyve tercih edilebilir. Ayrıca içtiğiniz bitki çaylarının içine tarçın kabuğu da atabilirsiniz" diye konuştu.

Yıldız, "Kanama ile beraber magnezyum ve demir kaybı da olur. Magnezyum kaybı kramplara sebep olabilir. Demir kaybı ise halsizliğe sebep olur. Bu durumla baş edebilmek için et, balık, fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler, siyah kuru üzüm ve hurma gibi kuru meyveler (diğer kuru meyveler de olabilir tabii) tercih edilebilir. Bunların yanında sizi rahatlatacak melisa ve papatya çayı da içebilirsiniz. Çayınıza sıktığınız birkaç damla limon yani C vitamini demir içerikli gıdalardaki demirin kullanımını arttıracaktır. Magnezyum kaybı içinse tüm koyu yeşil yapraklı sebzeler (mdn salatası yapabilirsiniz), kurubaklagiller, fındık, ceviz, badem tüketilebilir. Bu dönemde masum bir kaçamak da yapılabilir. 2-3 küçük parça bitter çikolata, bir fincan kahvenin yanında fena olmaz değil mi? Çok yoğun kramp ve tatlı krizleri için uzmana danışarak magnezyum tabletler de kullanılabilir. Mdn salatası = 1 tabak dolusu (tepeleme) maydanoz+ dereotu+ taze nane+ üzerine 6-7 adet çiğ badem+ biraz kekik+ bol limon + 1 çay kaşığı pekmez. Bu salatanın yanına 2-3 köfte ya da üzerine 1-2 dilim beyaz peynir konularak rahatlıkla tüketilebilir. Bu salataya çiğ ıspanak, tere, az miktarda roka da eklenilebilir. Regl semptomlarına iyi gelecek bir tarif" ifadelerini kullandı.

"Ödeme dikkat"

Hormon değişikliklerine bağlı olarak vücutta ödem oluşabildiğini belirten Yıldız, "Bunu önlemek ya da en az indirmek için adet tarihinden yaklaşık bir hafta önce su tüketimini artırmak (2-2.5 litre) ve tuz tüketimini azaltmak gerekir. Yemekleri az tuzlu pişirmek ve sofrada ekstra tuz eklememek en güzeli. Ayrıca salamura ürünlerin de tuz içeriği olduğu için bunlar da ödeme sebep olabilir. Bu dönemde düzenli egzersiz ödeme çok iyi geliyor ve daha az şişkinlik hissediliyor. Potasyum alımı da tuzun atılmasını sağlar ve ödemin oluşmasını engeller. Bu nedenle sarı-turuncu meyveler tercih edilebilir. Potasyum içerikli gıdalar; muz, portakal, mandalina gıdalara örnek olabilir. Bu dönemde kafeinli içeceklerden de uzak durmak gerekir. Bu içecekler su yerine geçmez ve ödeminizin atımını kolaylaştırmayıp zorlaştırabilir. Ödemin atılması için sanılanın aksine yani suyu azaltmak yerine arttırmak gerekir. Sigara içmek de şikayetlerimizin artmasına sebep olur. Çok gergin oluyorum, bütün durumlara aşırı tepki veriyorum diyorsanız bu durumun çözümü de B6 vitamini. Bu vitamin sinir sistemine iyi geliyor. Aynı zamanda rahatlatıcı bitki çayları (papatya, melisa çayları) da içilebilir. B6 vitamini; fındık, ton balığı, sarımsak, kepekli pirinç, Antep fıstığı (bir ara öğünde 1 avuç yeterli), yumurta, brokoli gibi gıdalarda daha fazla bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

