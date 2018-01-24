Reha Denemeç: “Özal dönemi ile bizim dönemimiz birçok benzerlik gösteriyor”

İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki düşünce kuruluşu Batı Platformu’nun bu ayki toplantısında gelişen ve değişen Türkiye konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Ak Parti AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Eski Yardımcısı, 22, 23 ve 24’üncü dönem Ankara Milletvekili Reha Denemeç’in konuk olduğu toplantı, “Özal’dan Erdoğan’a: Değişen ve Gelişen Türkiye” başlığını ele aldı. Katılımcılar arasında aynı zamanda Batı Platformu Koordinatörü AB Eski Bakanı Egemen Bağış, bürokratlar, akademisyenler ve aydınlar yer aldı. Özal dönemi ve günümüzdeki Türkiye’nin sorunlarının ve gelişiminin masaya yatırıldığı toplantıda aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili değerlendirmeler de yapıldı.

“Özal ve bizim iktidar arasında çok fazla benzerlik var”

Öncelikli olarak Özal döneminden bu yana değişen Türkiye’yi değerlendiren Reha Denemeç, “Rahmetli Özal iktidara gelmesiyle Türkiye’ye birçok değişim getirdi. Bir darbe sonrası demokratik bir seçimle başa geldi. Ekonomide büyük yapısal değişiklikler yaptı. Bir zihniyet değişimi yaşattı. Fakat bütün bunlara baktığınızda üzerinde büyük askeri sistemin bir vesayet baskısı vardı. Onun koyduğu özelleştirme kurallarını ve istediklerini ancak 20 yıl sonra biz gerçekleştirdik. Fakat o dönem o adımlar atılmasaydı bizim de yapmamız zordu. Özal, ‘siyasi bir stabilite yoksa ekonomide bir başarı sağlamak mümkün değildir’ ve ‘siyasetteki çalkantılar ekonomiyi çok fazla etkiliyor’ görüşlerine sahipti. Onun görüşlerinin ne kadar doğru olduğunu 1990’lı yıllarda gördük. 2002’de AK Parti iktidara geldi. Biz de o dönem askeri vesayetin sıkıntılarını yaşadık. 2015 yılında haziran seçimlerinden sonra bir koalisyon riski ve koalisyon riskinin getirdiği terör olayları yaşadık. Ondan sonra Türkiye bir değişime gidebildi. Sonrasında başkanlık sistemi gündeme getirildi. Baktığımız zaman Özal dönemi ile bizim iktidar dönemi arasında birçok benzerlik var.2019’dan sonra Türkiye 2002’den sonra kazandığı ivmeyi çok daha hızlı bir şekilde yukarıya taşıyacak. Ben 2019’dan çok umutluyum fakat önümüzdeki 20 aylık dönem çok kritik bir dönem. Her türlü baskı ve oyun olacak bu süreçte" şeklinde konuştu.

“Afrin’in devamı gelecek”

Son olarak da Afrin’e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili konuşan Denemeç, “Afrin yapılması gereken bir harekâttı. Türkiye’nin güneyinde bir terör hattının önüne El Bab’la geçilmişti. Afrin de onun ikinci hamlesi olacak. Devamı gelecek diye düşünüyorum. Çünkü o riskin tamamı ortadan kalkması gerekiyor” dedi.

“K. Irak’a girilmediği için PKK sorunu bu raddeye geldi”

İAÜ Batı Platformu Koordinatörü ve AB Eski Bakanı Egemen Bağış da Türkiye’nin PKK sorununun, Genelkurmay’ın zamanında Özal’ın talimatını yerine getirmemesi dolayısıyla bu noktalara geldiğini belirterek, “Özal’ın diktiği fidanların ve onun ekibi ile birlikte kurguladığı sistemin hayallerinin bugün Cumhurbaşkanımız ve ekibi tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bakın bugün kahraman Mehmetçiğimiz Afrin’de bir destan yazıyor. Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan terörü kaynağında kurutmak için muazzam bir çaba ortaya koyuyor. Aslında bunu rahmetli Özal yapmak istemişti. Ama zamanında dönemin Genelkurmay Başkanına Kuzey Irak’a girme talimatı verdiğinde bir direnç ile karşılaşmıştı. PKK’nın bugün geldiği noktada rahmetli Özal’ın talimatının yerine getirilmemesinin çok önemli bir payı vardı. Türkiye 15 Temmuz sonrası özellikle en önemli meselenin yerli ve milli olmak olduğunu anladı ve artık tek yürek olarak bir kararlılık ortaya koyuyor. Terör örgütlerinin tamamına karşı ortak bir mücadele yürütülüyor. İste Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin en büyük göstergesi budur. Gerçekten ordu gibi ordumuz, başkomutanlık yapan bir cumhurbaşkanımız var” ifadelerini kullandı.