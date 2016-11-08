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Rehine krizi yaşanan banka soygunu davası ertelendi

2015 yılında Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir banka şubesine girerek çalışanları rehin alan ve düzenlenen operasyon sonrası ağır yaralı olarak kurtulan sanığın 2. duruşması bugün Kocaeli Adliyesi’nde görüldü. Dava, ifadesi alınamayan müştekilerin dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Rehine krizi yaşanan banka soygunu davası ertelendi

08 Kasım 2016 12:20

Gölcük Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya soygun amacıyla girerek içerideki 14 kişiyi rehin alan İsmail İpek (44), yaklaşık 6,5 saatlik ikna çabaları sonuç vermeyince gerçekleştirilen operasyonda Özel Harekat timleri tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Soyguncu ilk olarak Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alınmış ve artık yaşamına görme engelli olarak devam edeceği açıklanmıştı. Soyguncu yaralı olarak kurtulduğu için hakkında kamu davası açıldı.

Konuyla alakalı davanın 2. duruşması Kocaeli Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanığın müdafisi Süleyman Çetin, müştekiler Duygu Turan, Gülnihal Oğur, Tolga Zengin, Emine Öztürk, Gizem Özkan katılırken Metris Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanık İsmail İpek SEGBİS sistemi ile katıldı. Sıra ile söz alan müştekiler Duygu Turan, Gülnihal Oğur, Tolga Zengin, Emine Öztürk ve Gizem Özkan sanıktan şikayetçi olmadıklarını ve emniyette verdikleri ifadeleri doğruladıklarını söyledi. İfadeleri dinleyen mahkeme heyeti ifade vermeyen müştekilerin dinlenmesi için duruşmayı 21 Aralık tarihine erteledi. 

İsmail Gündüz


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