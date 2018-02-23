Rehine olayıyla ilgili emniyet müdüründen açıklama

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir özel dil okuluna giren bir kişi, 8 kişiyi rehin almış, olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı. Yaşanan olay sonrası Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra açıklama yapan Kaya, "Şüpheli şahıs içeride 8 kişiyi rehin almış. Bulundurma ruhsatlı 9 mm çapındaki tabancısıyla.

Arkadaşlarımız anında yeterli ve yerinde bir müdahale ile sahsı etkisiz hale getirdiler. Sadece dershanenin camı kırık. Olay anında 5-6 el ateş etmiş. Yaralamadan dolayı sabıkası var. 50 yaşında ve fırıncıdır kendisi. Şahsın psikolojik tedavi görüp görmediğini araştıracağız. Başka birimlerle veya kişilerle araştırma yapılıp yapılmadığını araştıracağız olup bitecek. Hiç yaralımız yok. Şahıs şu an gözaltında ve emniyetteki işlemleri devam etmektedir" dedi.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek