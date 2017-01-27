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Reina katliamcısı anlattı: Oğlumla kaçacaktım...

Esenyurt'ta ele geçirilen DEAŞ'lı terörist Abdulgadir Masharipov'un polisle ilk mülakatı sırasında söyledikleri ortaya çıktı.

Reina katliamcısı anlattı: Oğlumla kaçacaktım...

27 Ocak 2017 09:26

Polisin her sorusuna cevap veren teröristin resmi ifadesi öncesindeki mülakatında önemli bilgiler verdiği ortaya çıktı. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, DEAŞ'lı katilin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgucu deneyimli polislerle yaptığı mülakatta kullandığı bazı ifadeler:

''ÖZBEKİSTAN İSLAMİ HAREKETİ'NDEYDİM''

''Özbekistan İslam Hareketi içinde bulunuyordum. Bu hareket adına kamuoyunda propaganda yapmakla görevliydim. Örgütün propaganda videolarını YouTube'a yüklüyordum. Silahlı eğitimi bu grup içinde aldım.

KONYA'DA SALDIRI TALİMATINI ALDIM

Daha sonra bu grupla fikir ayrılığına düştüm. Afganistan'a, oradan Pakistan'a ve son olarak ise İran'a geçtim. DEAŞ ile İran'da tanıştım. İran üzerinden Ağrı güzergahını kullanarak illegal yollardan Türkiye geçtim. Eşim ve iki çocuğum yanımdaydı. Konya'ya geldim ve saldırı talimatını buradayken Rakka'daki DEAŞ emirinden aldım.

BOMBALI SALDIRI PLANLADIK

Talimat, Telegram üzerinden ses dosyası olarak ulaştı. Bombalı saldırı planladık ama sıkı güvenlik tedbirleri sebebiyle bunu başaramadık. Olayda kullandığım Kalaşnikof'u ve şarjörleri bir arkadaşım Zeytinburnu'ndaki hücre evine getirdi ve olaydan kısa süre önce bana teslim etti. 16 Aralık günü İstanbul'a gelmiş ve 29 Aralık'a kadar Kayaşehir'de İlyas'ın evinde kalmıştım. Bu tarihte Kayaşehir'deki evden ayrıldım.

SURİYE'YE GÖNDERDİM

Taksim'de çektiğim ve keşif niteliğinde olan görüntüleri Suriye'deki DEAŞ emirine gönderdim. Ama kalabalık ve güvenlik fazla olduğu için saldırı gerçekleştiremedim. Reina'ya saldırıyı yaptım.

ÇEMBER DARALDI KÖŞEYE SIKIŞTIM

Reina'dakileri kafir oldukları için öldürdüm. Müslümanların yılbaşı kutlamayacağına inanıyordum. Saldırıdan sonra oğlumu alıp kaçmayı planlıyordum. Fakat oğlumla buluşamadım. Zeytinburnu, Sefaköy ve Esenyurt'taki evlerde saklandım. Oğlumla buluşabilseydim Suriye'ye İzmir ve Hatay üzerinden kaçmayı planlıyordum. Polis çevremdeki çemberi iyice daraltınca köşeye sıkıştım. Zeytinburnu'ndan ve Sefaköy'de saklandığım yerlerden kaçmak zorunda kaldım. Esenyurt'a geldim ve evdeki kadınlardan biri ile dini nikâh yaptım. Kaçarken eşim ve kızımı yanımda götürmeyi düşünmüyordum, oğlumu götürmek istiyordum.''

ÖZBEKİSTAN İSLAM HAREKETİ NEDİR?
Özbekistan İslam Hareketi, Özbekistan'da İslam Kerimov yönetimini devirmek ve yerine bir İslam devleti kurmak amacıyla 1998'de kuruldu. Hareket, daha sonraki yıllarda kendisini El Kaide ve Taliban'ın müttefiki olarak tanımlamış olup 2015 ortalarında DEAŞ'a biat etti.

Kaynak: Sabah gazetesi/ Nazif Karaman

Etiketler: Abdulgadir Masharipov, reina


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