Diğer
Kategoriler

Reina katliamının zanlısı Asparov Danimarka’da yakalandı

Yılbaşı gecesi İstanbul’un ünlü eğlence mekanı Reina’da 39 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının firari sanığı İbrahimjon Asparov’un Danimarka’nın Vejle şehrinde gözaltına alındığı açıklandı.

Reina katliamının zanlısı Asparov Danimarkada yakalandı

20 Temmuz 2017 00:10

Çıkarıldığı mahkemede ilk etapta dört hafta hapis cezasına çarptırılan İbrahimjon Asparov’un Türkiye’nin isteği üzerine gözaltına alındığı bildirildi. Güneydoğu Jutland Savcısı Dorthe Möller Andersen, mahkemede Asparov’un yılbaşı gecesi Reina’da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Türkiye’nin iade talebi üzerine gözaltına alındığını söyledi.
İstanbul'un ünlü eğlence mekanı Reina'yı 2017 yılının ilk saatlerinde kana bulayarak 39 insanın hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısında, DEAŞ üyesi Abdülgadir Masharipov'a silahları veren “Danyelik İbrahim” kod adlı örgüt üyesi İbrahimjon Asparov Danimarka'da yakalanmış ancak serbest bırakılmıştı. Danimarka basınına yansıyan haberlere göre Danimarka istihbarat servisi PET, geçtiğimiz Haziran ayında Reina saldırısı ile ilgili olarak Asparov hakkında araştırma yapmış ancak herhangi bir ihbar ya da iade isteği olmadığı için daha fazla girişimde bulunmamıştı.
Asparov, saldırıda kullanılan silahı saldırgan Masharipov’a vermekle suçlanıyor.

Sadi Tekelioğlu 


 

Etiketler: Reina katliamının zanlısı Asparov


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!