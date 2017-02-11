Yılbaşı gecesi Ortaköy’deki bir gece kulübüne girerek, yaptığı saldırıyla 39 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırgan Abdulkadir Masharipov’un mahkemedeki sorgusu sona erdi.

İstanbul 11’inci Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde yaklaşık 2 saat sorgulanan zanlı Masharipov, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak, nitelikli şekilde birden fazla kişiyi kasten öldürmek, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya silah veya mermilerin satın alınması, taşınması veya bulundurulması” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırganın sorgusunun yapıldığı hakimliğin çevresinde Terörle Mücadele Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yoğun güvenlik önemli alınırken, tutukla kararının ardından saldırgan yine yoğun güvenlik önlemi çerçevesinde cezaevine gidecek olan araca bindirilmek üzere otoparka indirildi.

Silivri cezaevine götürüldü

Mahkemenin tutuklama kararının ardından Masharipov, yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinden çıkarıldı. Zırhlı bir araca bindirilen Masharipov, polis eskordu ile adliyeden çıkarıldı. Masharipov’un Silivri Cezaevine götürüldü.