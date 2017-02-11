Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov tutuklandı

Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov tutuklandı

Ortaköy’de yılbaşı gecesi bir gece kulübü düzenlenen ve 39 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırıya ilişkin mahkemeye sevk edilen zanlı Abdulkadir Masharipov tutuklandı.

Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov tutuklandı

11 Şubat 2017 17:20

 

Yılbaşı gecesi Ortaköy’deki bir gece kulübüne girerek, yaptığı saldırıyla 39 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırgan Abdulkadir Masharipov’un mahkemedeki sorgusu sona erdi.

İstanbul 11’inci Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde yaklaşık 2 saat sorgulanan zanlı Masharipov, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak, nitelikli şekilde birden fazla kişiyi kasten öldürmek, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya silah veya mermilerin satın alınması, taşınması veya bulundurulması” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırganın sorgusunun yapıldığı hakimliğin çevresinde Terörle Mücadele Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yoğun güvenlik önemli alınırken, tutukla kararının ardından saldırgan yine yoğun güvenlik önlemi çerçevesinde cezaevine gidecek olan araca bindirilmek üzere otoparka indirildi.

Silivri cezaevine götürüldü

Mahkemenin tutuklama kararının ardından Masharipov, yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinden çıkarıldı. Zırhlı bir araca bindirilen Masharipov, polis eskordu ile adliyeden çıkarıldı. Masharipov’un Silivri Cezaevine götürüldü.

Etiketler: Ortaköy, Reina saldırganı, saldırı, tutuklama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!