Ortaköy’de bir eğlence kulübün yılbaşı gecesi silahlı saldırı düzenleyerek 39 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan saldırgan Abdülkadir Masharipov’un, Nöbetçi Hakimliğe verdiği ifade ortaya çıktı.

Üniversite mezunu ve öğretmen olduğunu belirten Özbekistan vatandaşı saldırgan Masharipov ifadesinde DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu söyleyerek, “Reina olayından önce başka bir eyleme katılmadım. Dünyada Hristiyanların yaptıkları öldürme olaylarına karşı onlardan öç almak amacıyla onların bayram günü bir eylem yapmayı düşündüm. Amacım Hristiyanları öldürmekti. Silah kullanmayı Afganistan’da eğitim alarak öğrendim. Bu eğitimi Cihadi Cemaat Örgütü’nden aldım. Taliban örgütünün bir koludur” dedi.

“Rehin düşmeyeyim diye kendimi öldürecektim”

Saldırıdan sonra kendini patlatmayı planladığını, bu nedenle yanındaki mühimmatlardan birinin pimini çektiğini söyleyen şüpheli Masharipov, “Ben daha önce bunu kullanmıştım. Bu silahların nereden bulunduğunu bilmiyorum. Hristiyanlardan öç almak istedim. Türkiye Devleti ile herhangi bir sorunum yoktu. Kalaşnikofla insanların üzerine rastgele ateş ettim. Mermiler bitince iki tane flashbang attım, üçüncüsünü intihar etmek için yüzüme tuttum ama ölmedim. Rehin düşmeyeyim diye kendimi öldürecektim. İdam hükmü verilirse iyi olur. Aslında ölmek için girmiştim. Orada sanki ben de mağdurlardan biriymişim gibi 4 ayak şeklinde emekleyerek dışarıya çıktım” ifadelerini kullandı.

“Ebu Cihad ile irtibata geçtim”

Saldırının ardından Zeytinburnu’ndaki Uygur restoranına gittiğini, burada telegramdan eylemin planlayıcılarından Ebu Cihad kod adlı kişiyi aradığını anlatan Masharipov, “Ebu Cihad’ı çağırmak için çok uğraştım ama yayında kimse yoktu. Sonra aklıma Uygur emlakçı Tulpar geldi. Ondan bir gün kalabileceğim bir daire istedim. Beni bir daireye getirdi. Orada Ebu Cihad ile irtibata geçtim. Ertesi gün Ebu Cihad bana bir araç gönderdi” dedi.

“Örgütün neden Müslüman ülkelere karşı eylem yaptığını bilmiyorum”

Türkiye’de herhangi bir örgütle bağlantısı olmadığını kaydeden Masharipov, yakalanma anlarını ise şöyle anlattı; “Yakalandığım gün evde yatıyordum. Kapı çalınmaya başladı. Evde Ali diye emlak işlerine yardımcı olan benimle birlikte kalan kişi ile benim nikahımda olan bayan ve 2 bayan daha vardı. Ali bana kapıyı çaldıklarını söyledi. Ben sustum ve yattım. Polis geldiğini Ali söylemişti. Çekyata uzandım. Polisler içeriye girdiler ve beni yakalayıp götürdüler. Reina’da yaralanan polis memurunu tanımıyorum. Örgütün neden Müslüman ülkelere karşı eylem yaptığını bilmiyorum. Gücü yetse başka dinden ülkelerde de hakimiyet kurabilir” dedi. İfadenin ardından, hakim dosyada bulunan dijital medya çıktıları ile fotoğrafı göstererek, şüpheliye bunlara ilişkin diyeceklerini sordu. Şüpheli Masharipov, haftalarca medyada servis edilen Taksim videosu ile ilgili, “Bana gösterdiğiniz resimleri olaydan 3 gün önce Taksim’e gittiğimde çekmiştim” yanıtını verdi.

“Öç aldım, pişman değilim”

Şüpheli son sözünde ise, “Bana Türkiye aleyhine çalışıyor, Türkiye’ye karşı diyorlar. Ben Türkiye Devletine karşı bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Türkiye karşıtı bir harekette bulunmadım. Ben öç aldım, yaptıklarımdan pişman değilim. Kısas yaptığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Önceki gün tutuklandı

Gözaltına alındıktan 25 gün sonra hakim karşısına çıkarılan saldırgan Masharipov, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak, nitelikli şekilde birden fazla kişiyi kasten öldürmek, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması veya bulundurulması” suçlarından önceki gün tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

Başak Akbulut