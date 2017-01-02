Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 'Reina saldırganı' diye internette kendisini gördü, koşarak karakola gitti

'Reina saldırganı' diye internette kendisini gördü, koşarak karakola gitti

Ortaköy'de, bir gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısının zanlısı gibi tanıtılan, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada fotoğrafları yayınlanan Ramazan İşan ve avukatı Av. Mustafa Serdar Akdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Reina saldırganı diye internette kendisini gördü, koşarak karakola gitti

02 Ocak 2017 07:51
'Reina saldırganı' diye internette kendisini gördü, koşarak karakola gitti - Tıkla İzle

Ortaköy'de, dün gece meydana gelen bir gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısının zanlısı gibi tanıtılan, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada fotoğrafları yayınlanan Ramazan İşan, avukatı Mustafa Serdar Akdoğan ile Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek ifade verdi.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avukat Akdoğan, "2017 yılının ilk saatlerinde ülkemizde meydana gelen terör saldırısını öncelikle lanetliyoruz. Bu terör saldırısı neticesinde müvekkilim Ramazan İşan hakkında bir takım medya mensuplarının ve internet haberciliği yapan sitelerin sorumsuz bir şekilde yaşanan terör olayının failiymiş gibi göstermesi üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek bu konuyla ilgili hiçbir alakamız olmadığını belirterek şikâyetçi olduk." dedi. Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'ne giderek gerekli beyanlarını verdiklerini kaydeden Akdoğan, "Bu olayı sorumsuz bir şekilde basına yansıtan ve müvekkilimin mağdur olmasına sebep olan bazı kuruşlardan, şahıslardan ve sosyal medyayı kullanarak sorumsuz bir şekilde ülkenin gündemini değiştirmeye çalışan, aynı zamanda Türkiye doğumlu Kazakistan vatandaşı olan müvekkilimi hedef gösteren kişilerden şikayetçisiyiz ve dilekçemizi emniyet müdürlüğüne verdik. Yarın da Bakırköy adliyesine giderek detaylı bir şekilde şikayet dilekçemizi sunacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin yaşamış olduğu bu menfur saldırıdan dolayı tüm halkımıza başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirten Akdoğan, Vatanını milletini seven kişiler ve gençler olarak müvekkillerim her zaman sorumlu bir şekilde davranmaya devam edeceklerdir. Müvekkilimin basında yayılan fotoğrafları Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı esnada havalimanının güvenlik kameralarına ilişkin 3-4 yıl önceki fotoğraflarıdır. Müvekkilim Kazakistan'da ayakkabı ve terlik işiyle uğraşmaktadır, Kazakistan vatandaşıdır ancak Zeytinburnu İstanbul doğumludur. Ailesi Kazakistan'da yaşamaktadır, kendisi ise sık sık Türkiye'ye gelip gitmektedir. En son 10 Aralık'ta Gaziantep'teki ayakkabı fuarına katılmak üzere Türkiye gelmiştir. Bu menfur olaydan arkadaşların sayesinde haberdar olmuş kendisi bizimle gelerek Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğünde olayın aydınlığa kavuşması için ifade vermiştir." dedi.

Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada fotoğrafları yayınlanan mağdur Ramazan İşan ise "Kazakistan'dan ticaret için geldim, bu haberi akşam saatlerinde arkadaşlarım sosyal medyadan duyarak bana söyledi. Sonra da karakola gelerek ifademizi verdik ve durumu anlattık.” ifadelerini kullandı. 

Murat Solak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç