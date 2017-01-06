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Reina saldırganı için Bodrum'da polis ve jandarma alarma geçti

İstanbul Ortaköy’de bulunan Reina katliamını yapan terörist için Ege’de bulunan turizm bölgelerinde polis ve jandarma ekipleri alarma geçti.

Reina saldırganı için Bodrumda polis ve jandarma alarma geçti

06 Ocak 2017 18:24
Reina saldırganı için Bodrum'da polis ve jandarma alarma geçti - Tıkla İzle

Yılbaşı gecesi Ortaköy’de bulunan gece kulübünde da 39 kişiyi öldüren DEAŞ'lı terörist için güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı. Ege kıyılarından Yunan adalarına kaçma ihtimali üzerine Muğla’nın kıyı ilçelerinde polis ve Jandarma ekipleri 24 saat boyunca araç kontrolleri yapıyor. Kos, Kalimnos ve birçok yunan adasına geçme ihtimali üzerine polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri alarma geçti. Bodrum’un giriş ve çıkışlarında güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılırken ilçeye giriş yapan araçlar didik didik arıyor. Durdurulan araçlarda kimlik kontrolünün yanı sıra özel eğitimli köpeklerle de araç içleri ve bagaj kontrolleri yapılıyor.

Vatandaşlar ise uygulamaların güvenlik için çok önemli olduğunu söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Eren Ayhan

Etiketler: Bodrum, polis ve jandarma alarma geçti, Reina saldırganı


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