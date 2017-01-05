Edinilen bilgiye göre, Altınşehir istikametinden merkez istikametine giden bir halk otobüsü içerisinde Reina saldırısını gerçekleştiren şahsın bulunduğu ihbarını alan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek otobüsün geçtiği güzergahları trafiğe kapattı. Yolların trafiğe kapatılmasıyla belirtilen yolcu otobüsü polis ekipleri tarafından Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında durduruldu.

Durdurulan otobüs içerisinde yapılan aramalarda ihbar edilen şahıs kontrollü bir şekilde otobüsten indirilerek üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. GBT sorgulaması yapılan şüpheli şahsın bir bankada görevli olduğu anlaşıldı. Her yerde aranan saldırgan ile ihbar edilen şahsın birbirine benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

