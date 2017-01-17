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Reina saldırganı İstanbul Emniyetinde

Yılbaşı gecesi Ortaköy’de bir gece kulübünde 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov ile birlikte 5 şüpheli Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Reina saldırganı İstanbul Emniyetinde

17 Ocak 2017 03:53
Reina saldırganın siteden çıkarılma anı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ortaköy’de bir gece kulübünde 39 kişiyi katleden teröristi yakalamaya yönelik yoğun bir çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında, teröristin kaçış güzergâhlarında bulunan çok sayıda güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve güvenlik kameralarından elde edilen veriler doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekipler, teröristin Esenyurt’ta olduğunu tespit etti. Takiplerini yoğunlaştıran polis ekipleri teröristin Esenyurt’a bağlı Haramidere’de bir sitede olduğunu belirledi. Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında terörist Abdulkadir Masharipov ile birlikte adreste bulunan 1’i Kırgız, 1 Senegalli, 1 Mısırlı ve 1 Somali uyruklu olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Terörist Abdulkadir Masharipov’un gözaltına alınmamak için özel harekat polislerine direndiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Öte yandan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ’a ait çok sayıda hücreyi çökerttiği öğrenildi.

Etiketler: DEAŞ, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü


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