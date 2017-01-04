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Reina saldırganı Konya'da stüdyo dairede kalmış

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi gece kulübüne saldırı düzenleyerek 39 kişinin ölümüne sebep olan teröristin, Kasım ayının 20'sinden sonra geldiği Konya'da iki farklı stüdyo dairede kaldığı iddia edildi.

Reina saldırganı Konyada stüdyo dairede kalmış

04 Ocak 2017 19:29
Reina saldırganı Konya'da stüdyo dairede kalmış - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, terörist, ilk olarak Selçuklu ilçesinde bir emlakçı aracılığı bulduğu apartta 1 gün kaldıktan sonra kiralamaktan vazgeçti. Daha sonra yine aynı bölgede başka bir aparta bakan zanlı, iddiaya göre, yine emlakçı aracılığı ile daha uzun süre kaldığı ikinci stüdyo daireyi bin 100 liraya tuttu. Teröristin kaldığı iddia edilen stüdyo dairelerin bulunduğu site sakinleri kameralara konuşmazken, polisin eve operasyon düzenlediği ve inceleme yaptığını ileri sürdüler. Zanlının, apartmanda kaldığı öne sürülen dairenin kapısındaki inceleme yapıldığına dair izler de dikkat çekti. Site sakinlerinden bir kişi, saldırganla birkaç kez kapıda karşılaştıklarını, hiç konuşmadıklarını belirtirken; başka bir site sakini de, teröristin yanında bulunan kadın ile iki çocuğun olaydan önce gece saatlerinde yanında iki çocukla apartmandan ayrıldığını gördüğünü iddia etti.
Saldırganın Konya Otogarı'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ve otobüs firmasının bankosunda fotoğrafı ortaya çıkmıştı.  

Ahmet Ataş - Selman Ayas
 

Etiketler: Konya, Reina saldırganı


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