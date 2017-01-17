Yılbaşı gecesi Ortaköy’de Reina isimli gece kulübünde 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov ile birlikte 5 şüpheli Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan Reina saldırganı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına getirildi. Sağılık kontrolünün ardından beyaz bir araca bindirilen saldırgan tekrar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Hastanenin çevresine çok sayıda polis sevk edildiği ve yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.