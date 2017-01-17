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Reina saldırganı sağlık kontrolünden geçirildi

Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına getirildi. Hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Reina saldırganı sağlık kontrolünden geçirildi

17 Ocak 2017 15:48
Reina saldırganı sağlık kontrolünden geçirildi - Tıkla İzle

Yılbaşı gecesi Ortaköy’de Reina isimli gece kulübünde 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov ile birlikte 5 şüpheli Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan Reina saldırganı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına getirildi. Sağılık kontrolünün ardından beyaz bir araca bindirilen saldırgan tekrar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Hastanenin çevresine çok sayıda polis sevk edildiği ve yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.  


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