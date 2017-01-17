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Reina saldırganın çıkarılma anı kamerada

Ortaköy'deki gece kulübü Reina'yı basarak 39 kişiyi katleden teröristin yakalanma anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlının yakalanmasının ardından polislerin bir birbirlerine sarılarak kendilerini kutladıkları görülüyor.

Reina saldırganın çıkarılma anı kamerada

17 Ocak 2017 01:50
Reina saldırganın siteden çıkarılma anı kamerada - Tıkla İzle

Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen operasyonun ardından yakalandı. İstanbul Esneyurt’ta lüks bir sitede yapılan operasyona yakalanan zanlının evden çıkarılması anı sitede oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlının polislerin arasından çıkarıldığı görülüyor. Ekiplerin bir birlerine sarılarak operasyonun başarılı geçmesinden dolayı kendilerini kutladıkları görülüyor. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde ekiplerin daha sonra çevrede toplanan kalabalığı evlerine geçmesi konusunda uyardıkları görülüyor. 

Murat Solak-Volkan Kayalar

Etiketler: İşte ilk görüntüler, Reina saldırganı, yakalandı


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