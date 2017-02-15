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Reina saldırganının dini nikahlı eşi tutuklandı

Reina saldırısı soruşturması kapsamında aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov’un saklandığı evde yakalanan dini nikahlı eşi Tere Traore’nin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Reina saldırganının dini nikahlı eşi tutuklandı
Reina saldırısında 5 tutuklama daha - Web TV

15 Şubat 2017 17:13

Reina saldırısına ilişkin saldırgan Abdulkadir Masharipov'la aynı evde yakalanan dini nikahlı eşi Tere Traore ile saldırganı evde saklayan Ali Jameel Mohammed'in de bulunduğu 5 şüphelinin mahkeme sorgusu sona erdi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 5 şüpheliden Alı Jameel Mohammed Mohammed'in “Silahlı terör örgütüne üye olmak, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve nitelikli kasten öldürme” suçlarından, diğer 4 şüphelinin ise “Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçlarından tutuklanmasına karar verdi. 

Başak Akbulut

Etiketler: Reina saldırganı


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