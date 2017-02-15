Reina saldırısına ilişkin saldırgan Abdulkadir Masharipov'la aynı evde yakalanan dini nikahlı eşi Tere Traore ile saldırganı evde saklayan Ali Jameel Mohammed'in de bulunduğu 5 şüphelinin mahkeme sorgusu sona erdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 5 şüpheliden Alı Jameel Mohammed Mohammed'in “Silahlı terör örgütüne üye olmak, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve nitelikli kasten öldürme” suçlarından, diğer 4 şüphelinin ise “Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Başak Akbulut