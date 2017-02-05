Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Reina saldırganının eşi: Oğlumu İran'a götürdüler

Reina saldırganının eşi: Oğlumu İran'a götürdüler

Tutuklanan Reina saldırganının eşi Zarina Nurullayeva, sorgusunda polise “Oğlumu kaçırdılar, İran'a götürdüler bulmama yardım edin” dedi.

Reina saldırganının eşi: Oğlumu İrana götürdüler

05 Şubat 2017 09:17

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatanı kaybetitği Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında saldırgan Abdulkadir Masharipov’un eşinin de aralarında bulunduğu 11 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Saldırgan Masharipov’un eşi sorguda her şeyi anlattı. Zarina Nurullayeva, hakimlik sorgusunda eşinin yaptığı saldırıdan gözaltına alınınca haberi olduğunu söyledi.

DEAŞ'A BİAT ETMİŞ

Vatan gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre Türkiye’ye gelmeden önce Pakistan’da bulundukları sırada eşinin DEAŞ’a biat ettiğini öğrendiğini söyleyen Nurullayeva, “Ona ‘DEAŞ burada yoktur. Sen kime biat verdin?’ diye sordum. ‘Burada temsilcisi var. Ona biat verdim’ dedi. Ancak DEAŞ’a katılmak üzere Suriye’ye gitmemiz gerektiğini söyledi. Ben Türkiye’de kalmak için gelme kararı almıştım. Ben eşime kendisiyle Suriye’ye gitmek istemediğimi söyledim” dedi. İran’dan Türkiye’ye kaçak yollardan geldiklerini belirten Nurullayeva, “Ben Türkiye'ye geleli bir yıl oldu. 20 gün aynı evde kaldığımız kişilerin DEAŞ örgütü üyesi olduklarına ilişkin bir bilgim yok. Kocam olaydan 3 gün önce evden çıktı ve bu olaylar meydana geldi. Ne yaptığına ilişkin bir şey bilmiyorum."

OĞLUMU BULUN
Saldırganın kayıp oğlu ile ilgili de bilgi veren Zarina Nurullayeva,“Biz gözaltına alınmadan önce iki kişi gelip çocuğun üstünü giydirmemi ve İran’a götüreceklerini söyledi. Ve bundan eşimin haberi olduğunu söylediler. Benim oğlumu bulmama yardımcı olmanızı istiyorum. Benim bu işlerle hiçbir alakam yoktur. Kocam da beni terk etti gitti, iki çocukla ortada kaldık” ifadelerini kullandı.

SALDIRIDA ÖLDÜĞÜ SANILIYOR

Zarina Nurullayeva’nın ifadesi, Reina saldırganının öldü sanıldığını ortaya çıkardı: “Kocam olaydan 3 gün önce evden çıktı ve bu olaylar meydana geldi. Katliamın ertesi günü eşimin 2 arkadaşı eve geldi. Bana kocamın yasını tutmamı söyledi, ‘Ne oldu nereye gitti neden şehit oldu’ dedim. O da bana ‘Eşin büyük işler yaptı’ dedi. Ancak daha sonra gelerek ‘Yas tutmana gerek yok kocan ölmemiş’ dedi. Polisler bizi almaya gelene kadar haberim yoktu. Bizi gözaltına almaya geldiklerinde polise sorup öğrendim eşimin Reina saldırısını gerçekleştirdiğini.”

KIZI ANNESİYLE BİRLİKTE KALACAK

Nurullayeva’nın 2 yaşlarındaki kızı ise cezaevinde annesiyle birlikte kalacak. Reina’ya terör saldırısı soruşturmasında daha önce tutuklanan 1’i kadın 15 kişiyle birlikte tutuklanan şüpheli sayısı 26 oldu. Olayla ilgili Masharipov’un sorgusu emniyette sürüyor.  

Etiketler: Reina saldırganı, Zarina Nurullayeva


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!