İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatanı kaybetitği Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında saldırgan Abdulkadir Masharipov’un eşinin de aralarında bulunduğu 11 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Saldırgan Masharipov’un eşi sorguda her şeyi anlattı. Zarina Nurullayeva, hakimlik sorgusunda eşinin yaptığı saldırıdan gözaltına alınınca haberi olduğunu söyledi.

DEAŞ'A BİAT ETMİŞ

Vatan gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre Türkiye’ye gelmeden önce Pakistan’da bulundukları sırada eşinin DEAŞ’a biat ettiğini öğrendiğini söyleyen Nurullayeva, “Ona ‘DEAŞ burada yoktur. Sen kime biat verdin?’ diye sordum. ‘Burada temsilcisi var. Ona biat verdim’ dedi. Ancak DEAŞ’a katılmak üzere Suriye’ye gitmemiz gerektiğini söyledi. Ben Türkiye’de kalmak için gelme kararı almıştım. Ben eşime kendisiyle Suriye’ye gitmek istemediğimi söyledim” dedi. İran’dan Türkiye’ye kaçak yollardan geldiklerini belirten Nurullayeva, “Ben Türkiye'ye geleli bir yıl oldu. 20 gün aynı evde kaldığımız kişilerin DEAŞ örgütü üyesi olduklarına ilişkin bir bilgim yok. Kocam olaydan 3 gün önce evden çıktı ve bu olaylar meydana geldi. Ne yaptığına ilişkin bir şey bilmiyorum."

OĞLUMU BULUN

Saldırganın kayıp oğlu ile ilgili de bilgi veren Zarina Nurullayeva,“Biz gözaltına alınmadan önce iki kişi gelip çocuğun üstünü giydirmemi ve İran’a götüreceklerini söyledi. Ve bundan eşimin haberi olduğunu söylediler. Benim oğlumu bulmama yardımcı olmanızı istiyorum. Benim bu işlerle hiçbir alakam yoktur. Kocam da beni terk etti gitti, iki çocukla ortada kaldık” ifadelerini kullandı.

SALDIRIDA ÖLDÜĞÜ SANILIYOR

Zarina Nurullayeva’nın ifadesi, Reina saldırganının öldü sanıldığını ortaya çıkardı: “Kocam olaydan 3 gün önce evden çıktı ve bu olaylar meydana geldi. Katliamın ertesi günü eşimin 2 arkadaşı eve geldi. Bana kocamın yasını tutmamı söyledi, ‘Ne oldu nereye gitti neden şehit oldu’ dedim. O da bana ‘Eşin büyük işler yaptı’ dedi. Ancak daha sonra gelerek ‘Yas tutmana gerek yok kocan ölmemiş’ dedi. Polisler bizi almaya gelene kadar haberim yoktu. Bizi gözaltına almaya geldiklerinde polise sorup öğrendim eşimin Reina saldırısını gerçekleştirdiğini.”

KIZI ANNESİYLE BİRLİKTE KALACAK

Nurullayeva’nın 2 yaşlarındaki kızı ise cezaevinde annesiyle birlikte kalacak. Reina’ya terör saldırısı soruşturmasında daha önce tutuklanan 1’i kadın 15 kişiyle birlikte tutuklanan şüpheli sayısı 26 oldu. Olayla ilgili Masharipov’un sorgusu emniyette sürüyor.