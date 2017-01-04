İstanbul Ortaköy'de gece kulübü saldırganının Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 63. Sokak'ta bulunan bir lokantadan para aldığı iddia edilmişti. Lokantanın yanında bulunan dükkanda fermuar işiyle uğraşan esnaf Mehmet Tahincioğlu, şahsı daha önce görmediğini söyledi. Tahincioğlu, "Gece saldırıdan sonra 03.00 ile 03.30 arası bir taksi buraya geliyor. Bir para alışverişi oluyor. Ama yandan mı bir başkasından mı oluyor herhangi bir bilgi yok. Ondan sonra zanlı aşağı doğru gidiyor. Sonra sabah 08.00'de sokağın aşağısında başka bir yere gelmiş" dedi.

Saldırganın lokantada bulunanlardan para aldığı iddialarının sorulması üzerine Tahincioğlu, lokantadan hiçbir çalışanla görüşmediğini belirtti. Tahincioğlu, "Lokantanın sahibinden değil, içeride yatılı çalışanlar vardı, onlardan aldığı gözüküyor" diye konuştu.

Böyle bir olayın yaşanmasından üzüntü duyduğunu belirten Tahincioğlu, saldırganın bir an önce yakalanmasını istedi.

Hüseyin Coşkun

İSTANBUL