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Reina saldırganının ilk hedefinin Taksim olduğu iddiası

Ortaköy'de gece kulübüne saldıran teröristin yakalanması için çalışmaları sürdüren İstanbul polisi, Zeytinburnu'nda operasyon düzenledi. Operasyonda birçok doküman ve teröristin Taksim'de yürürken çektiği görüntü ele geçirilirken, saldırganın hedefinin Taksim olduğu iddia edildi.

Reina saldırganının ilk hedefinin Taksim olduğu iddiası

04 Ocak 2017 22:27
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ortaköy'de bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyerek 39 kişiyi katleden teröristi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında Zeytinburnu'nda düzenlediği operasyonlarda teröristle ilgili örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi. Polisin elde ettiği dokümanlar arasında saldırganın Taksim'de yürürken çektiği görüntü de yer aldı. Teröristin 28 Aralık’ta Taksim'e giderek keşif yaptığı, ancak yılbaşı gecesi yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle Ortaköy'deki gece kulübüne yöneldiği iddia edildi.

Tugay Saday

Etiketler: iddiası, ilk hedefi Taksim, Reina saldırganı


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