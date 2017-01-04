Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Reina saldırganının taksi parası aldığı iddia edilen lokanta sahibi konuştu

Reina saldırganının taksi parası aldığı iddia edilen lokanta sahibi konuştu

Ortaköy’deki saldırıyı düzenleyen teröristin olaydan sonra taksiyle geldiği Zeytinburnu'nda, bir lokantadaki çalışandan taksi ücretini aldığı iddiasına yanıt veren lokanta sahibi Şemsettin Dursun, “Saldırganı daha önce hiç görmedim. Elemanımdan para alındığını bende polisten duydum. Bunlar taksicinin iddiasıdır. Bunu biz kabul etmiyoruz” dedi.

Reina saldırganının taksi parası aldığı iddia edilen lokanta sahibi konuştu

04 Ocak 2017 21:14
Reina saldırganının taksi parası aldığı iddia edilen lokanta sahibi konuştu - Tıkla İzle

Ortaköy’de yılbaşı gecesi gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin olaydan sonra taksiyle Zeytinburnu'na geldiği ve burada taksi ücretini ödemek için bir lokanta çalışanından para aldığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından lokantanın sahibi Şemsettin Dursun basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taksicinin iddiasından dolayı elemanlarının gözaltına alındığını söyleyen Dursun, saldırganı daha önce görmediğini ve elemanlarından para alındığına dair iddiayı ilk defa polislerden duyduğunu söyledi.

Bu yaşananların sadece taksicinin iddiası üzerine yaşandığını söyleyen Dursun, bunları kabul etmediğini söyleyerek, “Benim bu işlerle bir ilgim yok. İlgim olsaydı şu anda dükkanı ben açamazdım. Bir de benim elemanlarımı gözaltına aldılar. Onlar sadece taksicinin iddiası üzerine gözaltına alındı. Taksici bulunursa her şey ortaya çıkacak. Taksici arabadan inmiş gece buraya gelmiş. Bu da taksicinin iddiasıdır. Bunu biz kabul etmiyoruz. Başka hiçbir delil ortada yok. Benim çalışanlarımın hepsi Uygur'dur. Saldırganı daha önce hiç görmedim. Polis gece benim elemanlarımı almış onlarla görüşemedim. O yüzden bilmiyorum. Elemanımdan para alındığını bende polisten duydum. Elemanlarım tanımıyor. Para vermemişler. Taksici öyle dedi diye biz mağdur olduk” şeklinde konuştu. 

Etiketler: lokantacı, Reina saldırganı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç