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Reina saldırganıyla bağlantısı olan 27 kişi gözaltına alındı

Yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov’un Konya’da kaldığı evde kalan bir kişi ile Bursa’da teröristle bağlantılı oldukları belirlenen DEAŞ hücrelerine yapılan baskında 27 kişi gözaltına alındı.

Reina saldırganıyla bağlantısı olan 27 kişi gözaltına alındı

18 Ocak 2017 12:22

Deaş’a katılmak için Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kişilere yer temin ettiği belirlenen kişilerin bağlantılı olduğu hücre evlerinde kalan 12 si erkek 15’i kadın 27 kişi, 30 çocuğuyla birlikte gözaltına alındı.

Yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov’un, Konya’da kaldığı evde daha önce kalan bir kişinin Bursa’ya geldiğini belirleyen ekipler, bu kişinin bağlantılı olduğu iddia edilen ve örgüte katılmak için Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kişilere yer temin ettikleri belirlenen daha önce İzmir’de gözaltına alınan M.S. ile halen firarda olan N.S. isimli kişilerin kullandıkları Nilüfer ilçesindeki bir eve baskın yaptı. Yapılan aramada 40 pasaport, 38 sahte geçici kimlik kartı ile paketlenmiş halde 15 cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada boş evi organizatör oldukları belirtilen Tacikistan uyruklu M.S. ile N.S’nin daha önce kullanmış olabileceğini tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler Nilüfer ilçesinde Görükle Mahallesi ile Çalı Mahallesi’nde ve Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallelerinde 7 ayrı eve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonda evlerde kalan DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Doğu Türkistan uyruklu 12’si erkek 15’i kadın 27 şüpheli, beraberlerindeki 29 çocukla birlikte gözaltına alındı.

Polis, organizatör olduğu düşünülen M.S’nin yasal ve yasa dışı yollarla DEAŞ’a katılmak için ülkeye gelen yabancı uyruklu kişileri önce İstanbul’da kiraladığı evlere yerleştirdiği, bu kişileri daha sonra kendisi ve N.S’nin kiraladığı Bursa ve İzmir’deki evlere götürdüğünü tespit etti. Gözaltındaki M.S. ile firari N.S.’nin evleri kiralarken kendilerini doktor,avukat, gibi farklı meslek mensubu olarak tanıttıkları belirtildi.


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