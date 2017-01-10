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Reina saldırısı ile ilgili 90 bin saat görüntü incelendi

İstanbul'da Reina isimli gece kulübüne yönelik düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 90 bin saatlik güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği ortaya çıktı.

Reina saldırısı ile ilgili 90 bin saat görüntü incelendi

10 Ocak 2017 17:52

Ortaköy'de bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı düzenleyerek 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov isimli teröristin yakalanmasına ve ilişkilerini deşifre etmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

90 bin saat görüntü incelendi
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, teröristin geldiği ve kaçtığı güzergah ile birlikte, gece kulübünün içerisinde, gece kulübünün çevresinde ve diğer illerde bulunan çok sayıda güvenlik kamerasından görüntü alındı. Alınan görüntülerini incelemek için özel ekip kuruldu. Özel ekibin yoğun çalışma sonucu 90 bin saatlik görüntüyü incelediği öğrenildi. 

Tugay Saday

Etiketler: reina, Reina saldırısı


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