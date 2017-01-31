Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme

Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme

İstanbul'da 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı Reina saldırısının ardından İzmir'de operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 21 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce 11 yabancı uyruklu kadın tutuklanırken, bugün 10 kişi daha tutuklandı.

Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme

31 Ocak 2017 20:12

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü saldırının ardından 4 Ocak'ta Bornova ve Buca ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda farklı ülkelere ait 41 sahte pasaport, 12 cep telefonu, tablet, 2 palaska, 2 kütüklük, bel aparatı, GPS cihazı, keskin nişancı tüfeği dürbünü, gece görüşü dürbünü, operasyonel fener, yabancılara mahsus 15 sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi.

11 kadın daha önce tutuklanmıştı
Operasyonda gözaltına alınan zanlıların Abdulkadir Masharipov ile bağlantılı oldukları, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki yöneticilerinin talimatlandırdığı İstanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği tespit edildi. Şüphelilerden emniyetteki sorguları tamamlanan 11 kadın sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı. 21 zanlıdan 10'u da bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: Reina saldırısı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!