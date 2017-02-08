Yılbaşı gecesi 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan gece kulübü saldırısına ilişkin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 şüphelinin sorgusu sona erdi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadelerini aldığı 10 şüpheliden 9'unun “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklanmasına karar verirken, 1 şüphelinin serbest bırakılmasına hükmetti.

Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli bugün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek savcılığa çıkarılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcılık, 10 şüpheliyi "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti. Savcılık, saldırının planlayıcılarından olduğu tespit edilen şüpheli Abdurrauf Sert’in ayrıca 39 kez “kasten adam öldürmeye yardım” suçundan tutuklamasını talep etmişti.

Başak Akbulut