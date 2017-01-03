Irak asıllı Ürdünlü işadamı ve ülkenin en zengin isimlerinden Muhammed el-Sarraf da Reina saldırısında öldü. Ürdün ve Irak’ta yatırımları olan El-Sarraf’ın, Ürdün’de 13 şirketi bulunduğu öğrenildi.

Telekomünikasyon, güvenlik ve su arıtma tesisleri yatırımları bulunan El-Sarraf, Ürdün hükümetiyle çalışan işadamlarından biri olarak biliniyordu. Edinilen bilgilere göre, El-Sarraf’ın arkadaşı olan Nawras Affas da ölenler arasında. Ürdün’ün başkenti Umman’da Pi Lounge adlı kulübün işletmecisi olan Affas, işadamı El-Sarraf’la birlikte yılbaşı için İstanbul’a gelmişti

Tunus Dışişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’deki Reina isimli gece kulübünde düzenlenen terör saldırısında 2 Tunus vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

KARI-KOCA İÇERİ KAÇARKEN VURULDU

Tunus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tunus Divan Başkanı Selim el-Azabi’nin amcasının oğlu Muhammet Ali el-Azabi ile eşi Sint Nikka’nın, terörist tetiğe bastıktan sonra Reina’nın girişinden içeriye kaçmaya çalışırken hedef alınarak öldürüldüğü belirtildi.

"O BENİ KORURKEN CANINDAN OLDU"

Saldırıda hayatını kaybeden Lübnanlı bankacı Haykai Hanna Moussallem’in (42) cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu’na, olay anında yanında bulunan eşi Mirey Moussallem gitti.

Mirey Moussalem’ın yakınlarına, “Ne olur, son kez göreyim. Beni korurken canından oldu” dediği öğrenildi. Mirey Moussallem’in güçlükle ayakta durduğu görüldü.

"OĞLUM ÜLKESİNİ SEVEN BİRİYDİ"

Reina’daki terör saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Kerim Akyıl’ın (23), Belçika’dan yılbaşı tatili için geldiği öğrenildi. Oğlunun cenazesini almak için Belçika’dan İstanbul Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na gelen acılı baba Ali Akyıl, “Belçika’dan geliyorum. Oğlum buraya yılbaşı tatiline geldi.

Bir Türk olarak, ülkesini seven bir kişiydi. Geldi, yeni yılı burada geçirmek istedi. Olay oldu.

İnşallah bu kötü işlerden Türkiye’miz kurtulur. Umudumuz bu. 23 yaşındaydı daha çocuğum. Birlikte çalışıyorduk” diye konuştu

SAMİ AKBIYIK-MÜSLİM SARIYAR/GAZETE HABERTÜRK