Başsavcı Doğan, şüpheli A.S’nin üzerinden Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evin kira kontratının ele geçirildiğini ifade etti. Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızda bir süredir DAEŞ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan Antalya nüfusuna kayıtlı, aynı zamanda Fransa vatandaşı A.S.'nin İstanbul'da gerçekleştirilen Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu, Abdulkadir Masharipov isimli saldırganın kaldığı evin kira kontratını üzerinde bulundurduğu tespit edilerek sevk edildiği Burdur Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmasına karar verilmiştir. Şüphelinin dosyası bağlantı nedeniyle İstanbul’daki Reina saldırısı dosyası ile birleştirilmek üzere gönderilmiştir" denildi.

Hayal Girişim