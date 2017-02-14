Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Reina saldırısının planlayıcısı İstanbul'da tutuklandı

Reina saldırısının planlayıcısı İstanbul'da tutuklandı

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Reina saldırısının planlayıcılarından Türk asıllı Fransız vatandaşı A.S’nin İstanbul'da tutuklandığını açıkladı.

Reina saldırısının planlayıcısı İstanbulda tutuklandı

14 Şubat 2017 13:06

Başsavcı Doğan, şüpheli A.S’nin üzerinden Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evin kira kontratının ele geçirildiğini ifade etti. Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızda bir süredir DAEŞ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan Antalya nüfusuna kayıtlı, aynı zamanda Fransa vatandaşı A.S.'nin İstanbul'da gerçekleştirilen Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu, Abdulkadir Masharipov isimli saldırganın kaldığı evin kira kontratını üzerinde bulundurduğu tespit edilerek sevk edildiği Burdur Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmasına karar verilmiştir. Şüphelinin dosyası bağlantı nedeniyle İstanbul’daki Reina saldırısı dosyası ile birleştirilmek üzere gönderilmiştir" denildi. 

Hayal Girişim

Etiketler: Abdulkadir Masharipov, Reina saldırısı, Sadi Doğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!