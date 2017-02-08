Reina saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Reina saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi gece kulübüne saldırı düzenleyerek 39 kişinin ölümüne sebep olan teröristin, Kasım ayının 20'sinden sonra geldiği Konya'da iki farklı…
Tutuklanan Reina saldırganının eşi Zarina Nurullayeva, sorgusunda polise “Oğlumu kaçırdılar, İran'a götürdüler bulmama yardım edin” dedi.
Ortaköy’deki bir gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 9’u tutuklandı.…
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