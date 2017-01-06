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Reina'daki 'Noel Baba'nın kim olduğu ortaya çıktı

Reina'nın idare müdürü Işık Görmek, Noel Baba kıyafetli kişinin Reina çalışanı olduğunu söyledi.

Reinadaki Noel Babanın kim olduğu ortaya çıktı

06 Ocak 2017 09:18

İstanbul Ortaköy'de Reina gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısında Noel Baba kılığına girmiş bir teröristin saldırıyı gerçekleştirdiği konuşulmuştu. Reina'nın idare müdürü Işık Görmek, Noel Baba kıyafetli kişinin Reina bir çalışanı olduğunu söyledi.

 ‘NOEL BABA ARKADAŞIMIZ’

Habertürk'ten Öznür Karslı'nın haberine göre “Terörist Noel Baba kıyafetliydi” iddialarını ise şöyle aydınlattı: “İçeride Noel Baba kıyafetli birini gördüm. Bir süre göz göze geldik. Çok ses olduğu için konuşamadık. Bana sadece ‘Nasıl?’ diye sordu. Daha sonra bu kişinin servis elemanı arkadaşımız olduğunu öğrendik. İçerideki müşteriler için yapılan bir şirinlikti.”


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