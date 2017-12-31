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Reina’daki terör saldırısında ölenler anıldı

2017’nin ilk saatlerinde eğlence mekanı Reina’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar, saldırının gerçekleştiği yerde anıldı.

Reinadaki terör saldırısında ölenler anıldı

31 Aralık 2017 13:55

2017’nin ilk saatlerinde Reina’da düzenlenen hain terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi de yaralanmıştı. Beşiktaş Belediyesi, hain terör saldırının birinci yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. Ortaköy’de saldırının gerçekleştiği yerde düzenlenen anma törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İstanbul’da görevli bazı ülkelerin konsolosları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma töreninde saldırının gerçekleştiği yere karanfil bırakıldı.

Ufuk Kıvık

 

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