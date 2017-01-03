Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, turizmciler ve işletmecilerle birlikte gece kulübü önünde hayatını kaybedenleri andı. Mehmet Koçarslan, yaşanan vahşetten dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok üzgünüz. 27 yabancı ülkelerinin ikaz etmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti'ne güvenip bu ülkeye, bu işletmeye gelen 27 evladımız. Mustafa Kemal'in dediği gibi bundan sonra onlar bizim evlatlarımız. Onlara gereken saygıyı göstermeliyiz. 39 ocağa ateş düştü" dedi.

Koçarslan, ölenlerin cenazelerine gittiğini, hastanelerde yaralıları ziyaret ettiğini belirterek, "Ortağım tesadüf eseri, geriye düşerek hayatı kurtuluyor. Bizler de olabilirdik. Birlikte direneceğiz, teslim olmayacağız. İnsan, değil iblis bunlar. Terörist bile değil iblis" diye konuştu.

Doğan Can Cesur - Emrah Kuş - Harun Basat