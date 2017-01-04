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Reina'ya saldıran teröristin katliam sonrası rotası...

Reina’dan kaçan terörist yine taksiyle Zeytinburnu’na dönmüş, parasını da Uygur restoranı çalışanlarından almış.

Reinaya saldıran teröristin katliam sonrası rotası...

04 Ocak 2017 10:25

stanbul Ortaköy’deki eğlence mekânı Reina’da 39 kişiyi katleden teröristin, Zeytinburnu’ndan taksiye binip Ortaköy’e gittiği, buradan 2 araç değiştirip yeniden aynı mahalleye döndüğü tespit edildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmada saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Teröristin içeriye girerken polis memuru Burak Yıldız’ın silahını çektiği ancak ateşleyemeden şehit olduğu, saldırganın Yıldız’ın kafasına da ateş ettiği anlaşıldı. Polisin yaptığı çalışmada, teröristin olay yerine varış ve kaçış güzergâhı belirlendi. Terörist, saldırı sonrası üzerini değiştirip Reina’dan tahliye olan ilk grubun arasına karıştı ve taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRININ ARDINDAN ZEYTİNBURNU’NA DÖNDÜ
Serinkanlı ve profesyonelce hareket eden saldırgan, Reina’dan çıkıp Ortaköy yönüne 385 metre yürüdükten sonra taksiye binip Ulus’a hareket etti. 2 kilometre gittikten sonra parası olmadığı için taksiden indi. Hemen ikinci taksiye binen terörist, yeniden Zeytinburnu’na gitti ve kaldığı evin arkasında, Şuayip Seferoğlu Sokak’taki Uygur Türklerine ait restorandaki kişilerden yardım istedi. Taksinin ücretini restoran çalışanlarından alarak ödeyen terörist, ardından kayıplara karıştı. 

Kamera görüntülerinden yola çıkan terör polisi, restoranda hem çalışan hem de barınan 7 Uygur Türkü’nü gözaltına aldı. 

Nihat Uludağ – Gazete Habertürk


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