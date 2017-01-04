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Reina'yı kana bulayan terörist her yerde aranıyor

İstanbul Ortaköy’deki dünyayı sarsan katliamın ardından Bursa’da polise 3 gündür çekik gözlü şüpheli ihbarı yağıyor. Polis de DEAŞ militanının yakalanması için operasyonlar düzenleniyor.

Reinayı kana bulayan terörist her yerde aranıyor

04 Ocak 2017 16:07

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne şehrin bir çok noktasından çekik gözlü şüpheli ile ilgili ihbar yağıyor. Terörle Mücadele, Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ihbarları titiz bir şekilde değerlendiriyor.

Merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde biri bayan 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil de yunus ekiplerini alarma geçirdi. Polisin “dur” ihtarına uymayan araçtakiler kaçarak izlerini kaybettirmek istedi. Nefes kesen kovalamaca sonunda kaza yapan zanlılar Namık Kemal Mahallesi Bursa Büyükşehir Belediye binası yanında kıskıvrak yakalandı.

TÜFEK, SİLAH VE UYUŞTURUCU..DEAŞ militanı için operasyonlar düzenleniyor.

Motosikletli timler, zanlıları yere yatırıp etkisiz hale getirirken, araçta bir pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polisler, bayan memur olmadığı için ilk etapta bayan zanlıyı arayamadı. Yerde yatarken silahı iç çamaşırına sakladığı anlaşılan ve görüntülere yansıyan bayan zanlı için yakındaki Büyükşehir Belediye binasından bayan özel güvenlik görevlisi istendi. Bayan güvenlikçi tarafından aranan kadın zanlının iç çamaşırında bir silah, sütyeninde ise bir miktar uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 5 kişi detaylı sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, vatandaşlar da polisin operasyonunu bir film sahnesi gibi izlediler. 

Cengiz Gündüz

Etiketler: Ortaköy, reina


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