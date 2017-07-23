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'Reis' Mardin’i tanıtacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan "Reis" filminin başrol oyuncusu Reha Beyoğlu, bu kez Mardin’in tanıtımı için kamera karşısına geçti. Beyoğlu, amacının Mardin ile ilgili terör algısını silmek olduğunu söyledi.

Reis Mardini tanıtacak

23 Temmuz 2017 16:24
'Reis' Mardin’i tanıtacak - Tıkla İzle

"Reis" filminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı canlandıran sinema oyuncusu Reha Beyoğlu, bu kez Mardin’in tanıtımı için kamera karşına geçti. Melih Medya tarafından Mardin’in tarihi sokaklarında çekilen tanım filminde rol alan Beyoğlu, “Melih Medya sahibi Melih Göğebakan ile birlikte Mardin’in kültürel zenginliklerinin dünyaya tanıtılması için kamera karşısına geçtik. Türkiye’nin birçok yerinde Mardinli olmayan, Mardin’i bilmeyen insanların bilinçaltına yerleşmiş bir terör endişesi var. Mardin'de bir sıkıntı yok ama en ufak bir patlama olunca Mardin’e mal ediliyor. Burada yüzlerce dil ve din kardeşleri birlik ve beraberlik içinde yaşamakta. İstanbul, Ankara, İzmir nasılsa Mardin de böyle. Terörizm burada yok, olmadı olmayacak” dedi.

Yeni projenin müjdesi Mardin’den

Melih Göğebakan ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan Reis filminin ardından Uzun Adam adlı bir film çekeceklerini anlatarak, “Senaryomuz yazım aşamasında. Reha Bey bu rolü zaten hakkıyla yerine getirmekte. Daha önce düşündüğümüz bir projemizdi. Rahmetli Erol Kolçak ve Murat Göğebakan ile gerçekleştirmek için görüşmüştük. Kısmet olmadı. İnşallah güzel bir proje olacak. Uzun Adam ile Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı en güzel şekilde Türk sinema sahnesinde yer alacak” diye konuştu.  


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