İzmir’de yaşayan oyuncu Gökhan Aslan (32), sesini adeta birebir taklit ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videolarıyla hem herkesi şaşırttı hem de kendisine hayran bıraktı. Kısa sürede paylaşım rekorları kıran videolarıyla fenomen olan Aslan, film yönetmenlerinin de dikkatini çekti. Birçok filmde oynaması için teklif alan Aslan’a en anlamlı teklif ise Reis filminin yapım ekibinden geldi. Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatının konu alındığı ‘Reis’ filminde Erdoğan’ın seslendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan hayranlığının dönemin başbakanı olduğu ve tarihi Davos konuşması yaptığı süreçte başladığını belirten Aslan, “Bütün dünyanın gördüğü halde görmezden geldiği, bildiği halde bilmezden geldiği şeyleri İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres’in yüzüne Osmanlı tokadı gibi vurdu. Ben yapı olarak mert, delikanlı insanları çok severim. Sayın Cumhurbaşkanımızın o dik duruşundan dolayı o günden sonra kendisine özel bir hayranlığım oldu. Çünkü ben vatanına, milletine çok bağlı olan bir insanım, bu konuda çok hassasım. Bu sebepten dolayı Cumhurbaşkanımıza özel bir sempatim oldu. O günden sonra daha yakından takip etmeye başladım. Böylece zamanla yoğunlaştık, o kadar çok seyrettik ki artık ‘üzüm üzüme baka baka kararır’ hesabı zamanla taklidini yapmaya başladım. Gelen olumlu tepkilerden sonra devam ettim, geliştirdim kendimi, vücut dilini de çalıştım, vurgulamaları, betimlemeleri derken böyle oldu” dedi.

Alkol temalı video için savcılığa başvurdu

Arkadaşları arasında yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alkol konulu taklidinin kendi rızası dışında internette yayıldığını anlatan Aslan, “Video benim rızam dışında atıldı. Arkadaşlarımın baskısı oluyordu sürekli, ‘taklit yap’ derlerdi. Bende onlara özel bir şey yaptım bir daha benle uğraşmasınlar diye. Söz de almıştım onlardan o videoyu yaymamaları konusunda fakat nasıl olduysa bu birilerinin eline geçmiş ve bir baktım internetteyim. Herkes bizden bahsediyor. Ertesi gün hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni aradım. Taklidi yapan kişi olduğumu, adımı, soyadımı verdim ve ne yapmam gerektiği konusunda görüşlerini aldım. Bana savcılığa gitmemi, videoların kaldırılması için başvuruda bulunmamı önerdiler. Ben de bunun üzerine İzmir 7. Sulh Mahkemesi'ne giderek kaldırılması için karar çıkarttırdım” ifadelerini kullandı.

Film teklifi geldi

İnternette yayılan alkol temalı videosunun paylaşım rekorları kırmasıyla gündeme oturan Aslan, “Her şerde bir hayır vardır derler. Malum videolar yüzünden de bir tanınma olunca ‘Reis’ isimli filmde bana seslendirme teklifi geldi. Fakat bu teklif 15 Temmuz darbe girişiminin hemen akabinde geldiği için önce bir şüphelendim. Bunlar kimdir, nedir diye çok araştırdım. Büyüklerimize danıştım, emniyetten yardım istedim. Eğer doğruysa bu projenin içinde olmak isterim dedim. Prodüktör Polat Yağcı da sağolsun bana yardımcı oldu ve o da sıkıntı olmadığını söyledi. Ben de büyük bir keyifle gittim ve yaptım. Beş kuruş para da talep etmedim” diye konuştu.

Kısa sürede herkesin gönlünü kazanan Gökhan Aslan, farklı görüşten insanların bile kendisine ‘Tayyip baba’ diye seslendiğini, yolda sürekli durdurularak insanların fotoğraf çektirdiğini ifade etti.

“Cumhurbaşkanımızın elif gibi dik duruşuna hayranım”

Cumhurbaşkanına büyük bir hayranlık duyduğunu ve başarısının da bundan ileri geldiğini söyleyen Aslan, “Birleşmiş Milletler’de gördünüz işte 'Dünya beşten büyüktür' dedi. Bunu kim diyebilir yani, ben gurur duyuyorum. Hayranlığım işte bu yüzden, dik duruşundandır. Videolarımda hiç siyasete girmemeye çalışıyorum, çok fazla müdahale etmiyorum. Bana düşmez, çünkü ben siyasetçi değilim. Fakat yurt dışında gösterdiği tavır, o elif gibi dik duruş beni çok etkiliyor. O yüzden de Cumhurbaşkanımız halktan ve haktan olduğu sürece ben her zaman yanındayım” dedi.

Alkol videosunu hedef alanları eleştirdi

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ın taklidini yaparak gündeme gelen bir imamın da alkol temalı videolarını hedef almasını eleştiren Gökhan Aslan, şunları söyledi: “Bir arkadaş benim hakkımda konuşmuş, sosyal medyada ‘Gökhan Reis’ sayfa açmıştım. Oraya da videolarımın yorum bölümüne eşine dostuna link atıyordu. Bana ‘Üstat senin eline su dökemeyiz’ dedi. Ama söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmuyor. Benim din adamlarına özel bir sevgim vardır, o yüzden kendisinin kalbini kırmak istemiyorum. Fakat herkes işini yapsın. Benim taklitlerim için nahoş demiş, nahoşsa eğer neden yaptığı taklitlerde benim videolarımdan kelimeler alıyor. Bir imama yakışmıyor bu hareketler, o yüzden herkes işini yapsın.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taklidiyle seslendi, helallik istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da onun taklidini yaparak seslenen Gökhan Aslan, “Sayın Cumhurbaşkanım beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanım size de her şey beni hatırlatıyorsa eğer, muhtarları çağırıyorsunuz, beni de çağırın ben de Külliye’ye geleyim, elinizi öpeyim, bir helallik alayım” dedi.

Tarkan’a 3 çocuk tavsiyesi

Ünlü sanatçı Tarkan’a benzerliğiyle de dikkat çeken Aslan, Erdoğan’ın sesi ile Tarkan’ın da doğum gününü kutladı. Tarkan’a 3 çocuk tavsiyesinde bulunan Aslan, Erdoğan’ın sesiyle şunları söyledi:

“Bugün çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik hemşerim Türkiye’nin ilk ve tek dünya mega star Tarkan’ın doğum günü. Türkiye’nin inci tanesine yeni yaşında sağlık, huzur ve mega aşkı Pınar Tevetoğlu hanımefendi ile ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tarkancım mega aşkınızın meyvesi evlatlarınızı bir an evvel kucağınıza almanızı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Tarkancım en az 3 çocuk unutma tamam. Seni en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cubba cubba diye bir şarkı yaptın. Ağzımıza bir parmak bal çaldın, hani bunun gerisi. Şu yeni şarkını çıkar artık da kulağımızın pası silinsin.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a diktatör diyenlere de öfkesini dile getiren Aslan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi de sokağa dökülen milyonlarca kişi arasında yer aldı. Erdoğan’ı görmeyi çok istediğini yineleyen Aslan, videolarının devamının geleceğini sözlerine ekledi.

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri