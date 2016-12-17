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Reis’ten Recep İvedik’e gönderme

‘Reis’ filminde başrol oynayan Reha Beyoğlu, Giresun’da katıldığı söyleşi programında adeta beyaz perdede canlandırdığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi karşılandı.

Reisten Recep İvedike gönderme

17 Aralık 2016 13:39

Bulancak Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi programında büyük bir ilgiyle karşılanan Oyuncu Reha Beyoğlu’nun hedefinde ise Recep İvedik filmi vardı. Beyaz perdede hayatını canlandırdığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzerliği ile dikkat çeken Oyuncu Reha Beyoğlu salona “Reis buraya” sloganlarıyla girerken, oyuncu Beyoğlu’nu karşısında görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Reis filminin galasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü olan 26 Şubatta yapılacağını vizyona ise 3 Mart tarihinde gireceğini söyleyen Beyoğlu “Filmin tanıtımına Giresun’dan start verdik çünkü filmin konusu olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına giden yolda ilk AK Parti’nin kuruluşunun temellerini Giresun’da atmıştır. Biz de bu nedenle filmin tanıtımını Giresun’dan başlamak istedik. Filmin galası Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın doğum günü olan 26 Şubat’ta yapılacaktır ve vizyona ise 3 Mart tarihinde girecektir” dedi.

Filmin gişe rekoru kıracağı yönünde de iddialı olan Oyuncu Beyoğlu “Ülkemizde Recep İvedik karekteriyle absürt komedi gişe rekoru kırıyorsa 'Reis' filminin de ciddi bir gişe yapacağından şüphemiz yoktur. Çünkü bu filmde bir dünya liderinin hayatı anlatılmaktadır. Bir dünya liderinin biyografisi beyaz perdeye taşınmıştır. Çocukluğu nasıl geçti. Belediye başkanlığından cezaevine nasıl girdi. Neler yaşadı bu filmde yer almaktadır. Recep İvedik krakeriyle absürt komedi bugün ülkemizde gişe rekoru kıran bir film olabiliyorsa “Reis” filmine de ilgi gösterilecektir. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın hayatını merak edenlerin meydanları doldurduğu gibi sinema salonlarını dolduracağı düşüncesindeyim. Ayrıca filmin gişe gelirleri ise Kızılay ve AFAD’a bağışlanacaktır" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından salonu dolduranların sorularını cevaplayan oyuncu Reha Beyoğlu’na Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar tarafından çiçek ve plaket verildi.
Oyuncu Reha Beyoğlu söyleşi sonunda karşılandığı gibi büyük bir coşkuyla uğurlandı. 

Ahmet Bilge - Resul Yanbul

Etiketler: Recep İvedik, Reha Beyoğlu, resi filmi


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